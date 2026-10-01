"Evitó otro 11-S": Netanyahu elogia al "heroico pasajero" del avión de FlyDubai y habla con Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió en una entrevista con el canal estadounidense Fox News al "heroico pasajero" quien, dijo, "evitó otro 11-S" durante el incidente registrado en un vuelo de FlyDubai.

Netanyahu aseguró que un pasajero israelí entró en la cabina para socorrer al piloto tras haber sido atacado por su compañero, ayudó a reducir al atacante y niveló el avión antes de que colisionara.

"Actuó con una valentía tremenda que evitó otro 11-S", señaló, en referencia a los atentados terroristas que en 2001 provocaron la muerte de cerca de 3.000 personas en Estados Unidos.

Netanyahu relacionó el incidente con "propaganda anti-Israel" y aseguró que fue un episodio de "fanatismo y odio de un nivel incalculable", después de que el presentador del programa, Sean Hannity, calificara el enfrentamiento como un episodio de "antisemitismo".

"Desconozco los antecedentes exactos de esta persona, el atacante, pero es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también", dijo el primer ministro.

Un vuelo de FlyDubai que transporta pasajeros desde Tabuk, Arabia Saudita, aterriza en el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Presidente israelí propone dar a cuatro pasajeros de Flydubai la medalla al Heroísmo Civil

Mientras tanto el presidente de Israel, Isaac Herzog, propuso este jueves a cuatro de los israelíes que contribuyeron a salvar el vuelo de Flydubai el miércoles para recibir la Medalla Presidencial al Heroísmo Cívico, según un comunicado emitido por su oficina.

"La Medalla Presidencial al Heroísmo Civil para Yaniv Hayún, Zvika Mans, Asaf Rajuan y el Dr. Shota Musaiev", escribió el presidente israelí en la red social X.

Y añadió: "Llamé a los cuatro heroicos pasajeros que demostraron un valor extraordinario en una situación imposible y les comuniqué mi intención de recomendar que se les concediera (la medalla)".

En un comunicado difundido por Presidencia, Herzog relata cómo Hayún, Manes y Rajuan fueron quienes entraron a la cabina del avión y neutralizaron a uno de los dos pilotos, que había apuñalado al otro y precipitado la caída de la nave, que poco después estabilizaría Hayún. Mientras, Musaieb, el único médico a bordo, atendió al piloto herido.

"En un momento en el que tanta gente estaba en peligro, actuaron sin dudarlo, con coraje, resolución y una extraordinaria responsabilidad mutua", afirma Herzog en el comunicado. "Se arriesgaron para salvar a otros y evitaron un desastre terrible".

El presidente israelí mostró además su gratitud al piloto que fue apuñalado durante el altercado, el indio Smit Machchhar, que pese a sus heridas logró abrir la cabina, permitiendo la entrada de los pasajeros.

Smit Machchhar, el capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai atacado por su copiloto. Fotos: redes sociales

La Medalla Presidencial al Heroismo Cívico es un galardón establecido por Herzog tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Trump dice que habló "extensamente" con Netanyahu sobre el incidente de FlyDubai

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló "extensamente" con el primer ministro israelí, Netanyahu, sobre el incidente ocurrido en un vuelo de Flydubai con destino a Israel y dijo que, según la información que recibió, el copiloto podría haber sido "quizá un terrorista".

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump relató que, según la versión que le transmitió Netanyahu, el copiloto apuñaló al piloto y este, pese a encontrarse en muy mal estado, logró abrir la puerta de la cabina para pedir ayuda. Un pasajero israelí entró entonces en la cabina, ayudó a reducir al copiloto y, según el relato que recibió el mandatario estadounidense, consiguió levantar los controles y nivelar el avión antes de que se estrellara.

"Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta", dijo Trump, quien añadió que, según la información que había recibido, el copiloto aparentemente intentó hacer que el avión se estrellara.

"No saben eso", matizó el mandatario, antes de describir como "increíble" la actuación del pasajero que intervino en la cabina.

Mientras que el Gobierno israelí habla de terrorismo, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha limitado a describir lo ocurrido como un "incidente de seguridad", a través de su Autoridad General de Aviación Civil, y ha asegurado que continúa investigando.

El primer ministro de Israel había asegurado previamente en un videomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista".

La empresa confirmó en un comunicado que se había producido "un altercado en la cabina de mando" del avión, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas.

Flydubai se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda la red".

Con información de EFE