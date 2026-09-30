Quién es Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue apuñalado por su compañero de cabina

Tras el episodio del vuelo FZ1073 de FlyDubai con destino Tel Aviv, que debió aterrizar de emergencia este miércoles en Arabia Saudita a causa de un “altercado” en la cabina, trascendió rápidamente en medios locales -y luego en el resto del mundo- el nombre de Smit Machchhar.

Se trata del capitán del vuelo, que según lo informado por la prensa israelí, fue apuñalado por su copiloto omaní. En las últimas horas se difundieron imágenes del tripulante indio cubierto de sangre, por lo que se advierte al lector imágenes sensibles.

El atacante de Machchhar habría tenido intenciones de estrellar el avión "y asesinar a los 180 israelíes a bordo", aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que lo catalogó como un “terrorista”.

Smit Machchhar, el capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai atacado por su copiloto. Foto: captura de video difundido en redes sociales

Quién es Smit Machchhar

Según su perfil público de la plataforma LinkedIn, que describe toda su carrera, el capitán del vuelo FZ1073 tiene más de 13 años de experiencia en la aviación comercial y más de 9.750 horas en el aire.

Su experiencia en vuelos comerciales incluye el manejo de aviones Boeing 737 -modelos 800 (NG) y en el 737 MAX 8/9 - así como mentorías a pilotos y dominio de gestión de recursos de la tripulación.

Comenzó su carrera en junio de 2011 en la aerolínea india SpiceJet, con sede en Mumbai (India), donde trabajó once años como comandante. Allí acumuló más de 9.500 horas de vuelo, más de 6.400 de ellas como piloto al mando.

Smit Machchhar, el capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai atacado por su copiloto. Foto: redes sociales

Entre noviembre de 2020 y junio de 2022 fue capitán instructor de línea (Line Training Captain), responsable de formar, evaluar y orientar a otros pilotos, además de controlar los estándares de seguridad del vuelo.

En junio de 2022 se incorporó a FlyDubai como capitán de ingreso directo en la flota Boeing 737 (Direct Entry Captain), el cargo que ocupa actualmente.

"Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Yeda han estado al tanto del estado de salud del señor Smit Machchhar, el valiente piloto indio del vuelo de Flydubai que fue desviado hoy a Tabuk. Se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde recibe la atención médica necesaria. Aún no se dispone de información completa sobre su estado, pero se reporta que se encuentra estable", indicó la misión diplomática india en su cuenta oficial de X.

La vivencia de los pasajeros

Un vídeo publicado El Canal 12 de Israel mostró a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos -ambos en el suelo y ensangrentados- y asegurando haber "controlado al terrorista".

"Nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

New Footage Shows Moments After Passengers Seized Control of Flydubai Flight



“They attacked us, and we are guarding the pilot here,” one passenger says. pic.twitter.com/oOqaa8H1J8 — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 30, 2026

De acuerdo el diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesión y uno de los pasajeros del vuelo) aseguró que ofreció ayuda médica al piloto herido: "El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente".

"Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo", declaró a AFP Yasmine Abecassis, mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al tipo", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".

Todos los pasajeros están bien físicamente. El avión, según medios israelíes, habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

Pasajeros de vuelo de FlyDubai, que había sido desviado, tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Israel. Foto: JACK GUEZ/AFP.

En tanto, el capitán del avión y el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria", indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

Con información de AFP y EFE