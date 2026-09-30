FlyDubai habla de "altercado en la cabina" e Israel denuncia un atentado: "Intentó estrellar el avión"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos del vuelo de FlyDubai, que sufrió un incidente este miércoles y acabó aterrizando en Arabia Saudita, intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirmó el mandatario en un videocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

Netanyahu aseguró que se trató de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales".

En Israel denuncian el incidente de avión como un "intento de atentado terrorista yihadista"

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá y calificó de "intento de atentado terrorista yihadista" el suceso.

"El grave incidente a bordo del vuelo de FlyDubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación", dijo Katz en un comunicado distribuido por su ministerio.

Un avión de Flydubai se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. Foto: ABIR SULTAN/EFE

Netanyahu anunció que había hablado con uno de los pasajeros de la aeronave, quien le explicó cómo el avión entró en barrena y comenzó a caer en picado.

El Canal 12 de la televisión israelí ha difundido varios videos que muestran los momentos de caos durante el repentino descenso. La nave descendió más de cinco kilómetros en menos de dos minutos, según el diario israelí Haaretz.

Las imágenes mostradas en la televisión de Israel muestran también al presunto agresor maniatado, después de que pasajeros lo neutralizaran. También hay imágenes de uno de los pilotos ensangrentado y tendido en el suelo de la aeronave.

"Otro miembro de la tripulación que se encontraba en el avión entró en la cabina de pilotos y consiguió estabilizar el avión", continuó explicando Netanyahu en el comunicado.

Piloto que apuñaló a su compañero fue arrestado por autoridades de Arabia Saudita

El vuelo de FlyDubai, que salió de Dubai con dirección a Tel Aviv y en el que la mayoría de pasajeros eran israelíes, terminó aterrizando en Tabuk (Arabia Saudí), desde donde se espera que los pasajeros sean repatriados.

Netanyahu había advertido este martes sobre presuntos indicios que apuntaban a que "enemigos" de Israel podrían atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre, sin dar más detalles.

Tras estas declaraciones, el líder de la oposición, Yair Lapid, le exigió mantener un encuentro para recibir información sobre la situación de seguridad aludida.

Los pasajeros hacen cola en los mostradores de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

Este miércoles, tras el intento de secuestro del vuelo de FlyDubai, Lapid escribió en la red social X: "Nada que se parezca siquiera al incidente del avión de esta mañana apareció en la actualización de seguridad con el primer ministro anoche".

Tras el incidente, el agresor ha sido detenido e interrogado por las autoridades saudíes. "El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas", dijo Netanyahu.

Flydubai confirma un "altercado en la cabina" de vuelo hacia Israel y pide no especular

La aerolínea emiratí FlyDubai confirmó este miércoles que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita, mientras que pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

"El 30 de setiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ 1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)", dijo la compañía aérea en un comunicado, en el que afirmó que "la situación fue controlada con éxito por la tripulación".

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación desviaron el avión y lo aterrizaron "de forma segura" en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia, donde "todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados".

La aerolínea no hizo referencia a las heridas que sufrieron el capitán y el copiloto del avión, que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. "En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", añadió FlyDubai.

Con información de EFE y AFP