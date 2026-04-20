El presidente Javier Milei anunció en Israel la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró ayer domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado, que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es “lo correcto” y reiteró la voluntad de trasladar la embajada a Jerusalén “en cuanto las condiciones lo permitan”, afirmó. Las partes firmaron acuerdos diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad, así como los Acuerdos de Isaac, que buscan ampliar con nuevos aliados. Milei también anunció vuelos directos entre Israel y Argentina, lo que fue celebrado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista. “Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento”, afirmó Milei en una declaración conjunta con Netanyahu.

Durante su gobierno, Argentina también declaró como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, uno de los brazos operativos de los Guardianes de la Revolución, en línea con Estados Unidos. Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Netanyahu elogió a Milei por mostrar “claridad moral” al estar del lado de Israel.

Acuerdos de Isaac

La visita de Milei estuvo marcada por la firma de los Acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la cooperación entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina.

Los Acuerdos de Isaac, respaldados por Estados Unidos, impulsan los lazos de Israel con América Latina, a imagen de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump.

Netanyahu destacó que lo mismo puede suceder en relación con países de América Latina con “objetivos comunes” y “valores compartidos”.

En el marco de un acuerdo en inteligencia artificial, Milei dijo en español su consigna “¡Viva la libertad carajo!” y luego pronunció en un hebreo “Am Yisrael Chai” (El pueblo de Israel vive”). “Firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial (...) Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden. Y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”, afirmó.

El presidente argentino también hizo un espacio en su agenda para visitar el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado donde se permite rezar a los judíos.

Ya había visitado el lugar en febrero de 2024 y en junio de 2025.

Milei recordó durante su visita el ataque de 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

“Argentina fue víctima de cobardes atentados terroristas contra la AMIA y contra la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán”, añadió.

En 1992, una explosión en la embajada de Israel mató a 22 personas e hirió a 200. Argentina acusa a Irán de no cooperar con las investigaciones.

El país alberga la mayor comunidad judía de América Latina, con cerca de 300.000 personas que viven principalmente en Buenos Aires.

“A día de hoy, seguimos exigiendo justicia”, dijo Milei sobre los ataques.

En otro orden, Milei anunció vuelos directos entre Israel y Argentina. “A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y nuestras naciones estarán más cerca que nunca”, informó tras reunirse con el líder israelí en su oficina en Jerusalén.

Netanyahu celebró la apertura de la ruta, asegurando que esta no sólo acorta el tiempo de viaje: “Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte”. La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo de los que esta lleva a cabo.

“Simplemente, no tenemos mejores compañeros en el mundo que los EE.UU. y la gran democracia de Argentina”, dijo Netanyahu.

Con información de EFE y AFP