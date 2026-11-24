Alan Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, uruguayos que habían sido detenidos en 2024 por excavar un túnel para intentar robar un banco en Buenos Aires, fueron condenados a tres años y medio de cárcel por la Justicia argentina. Se considera que fueron parte de la "mano de obra" del túnel.

La banda estuvo nueve meses preparando el golpe y llegó a construir un túnel de 155 metros de largo y 4,35 de profundidad en pleno casco histórico para llegar hasta la bóveda de la entidad y apoderarse de un botín millonario. El objetivo era el Banco Macro de San Isidro.

En el fallo, la magistrada resolvió también "formar incidente de extrañamiento", figura legal que permite a un ciudadano extranjero, al cumplir la mitad de la pena impuesta por la Justicia y en caso de no tener otra causa abierta en la que interese su detención o una condena pendiente, ser expulsado de Argentina hacia su país de origen.

El túnel comenzaba en Chacabuco 535/547, donde hasta hace unos años funcionó un taller mecánico, y llegaba hasta unos pocos metros de la sucursal del Banco Macro. Los ladrones alcanzaron a cavar cinco metros desde el cordón de la vereda hacia la entidad bancaria.

Alan Lorenzo Rodríguez. Foto: La Nación/GDA.

Repartidor descubrió el túnel de casualidad

La investigación que derivó en el descubrimiento del túnel comenzó de forma fortuita el martes 6 de agosto del 2024, cerca de las 8.45, cuando Damián Otero llegó a un local gastronómico situado en Chacabuco al 400, a pocos metros del banco que los ladrones pretendían robar. Al estacionar, sintió un ruido extraño debajo de su camioneta.

"Otero declaró que al encontrarse estacionado con su camioneta haciendo reparto de mercadería percibió golpes en el chasis, lo cual le llamó la atención, observando una varilla que se movía como si alguien la ejecutara bajo la tierra en varias ocasiones, también escuchó golpes de una herramienta tipo masa de construcción desde abajo, por lo que gritó en dirección al piso ‘pará que me vas a romper la camioneta’, cesando a los minutos los ruidos y movimiento de la varilla", según el expediente judicial.

Tras encontrar el túnel los vecinos le dieron aviso a la Policía, que concurrió al lugar y señalizó la zona.

Por La Nación/GDA