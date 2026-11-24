Un homenaje al exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió un fuerte choque entre esa casa de estudios y el gobierno de Javier Milei, que exigió por carta que se suspenda el acto y que se sancione a quienes lo promovieron.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que conduce la decana Ana Arias, aprobó una resolución que declara de “interés institucional” el tributo al fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El acto está previsto para el 10 de diciembre, aniversario del regreso de la democracia, a 50 años de la muerte de Santucho, abatido en 1976 durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, a cuatro meses del golpe militar.

La iniciativa partió del Colectivo Cultural Contramuro y de la cátedra de Sociología que dirige el docente Pablo Bonavena. Incluye colocar una escultura donada por el colectivo en un patio de la sede de la facultad, en el barrio porteño de Constitución, y unas palabras de Mario Santucho, hijo del dirigente. En su resolución, el consejo destaca “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político” y sostiene que encarnó “de manera ejemplar el compromiso con la transformación social”.

El texto no menciona las acciones armadas del ERP en la década de 1970, entre ellas el secuestro y asesinato del director de Fiat Oberdan Sallustro en 1972, el ataque al cuartel de Azul en 1974 o el intento de copamiento del batallón de Monte Chingolo en 1975, las dos últimas bajo gobiernos constitucionales.

Universidad de Buenos Aires (UBA). Foto: La Nación (GDA).

La reacción oficial no tardó. El domingo a la noche, el Ministerio de Capital Humano informó que había pedido información al rector Ricardo Gelpi para exigir medidas que impidieran el homenaje. Ayer lunes el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue más lejos: en una nota formal a Gelpi calificó a Santucho de “líder terrorista”, le exigió “evitar que se realice este repudiable homenaje” y reclamó sanciones para sus impulsores.

Álvarez advirtió además que las autoridades universitarias podrían incurrir en delitos por enaltecer actos terroristas y en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por usar instalaciones y fondos de la universidad con fines ajenos a su competencia. Al rechazo se sumó el bloque de senadores libertarios que lidera Patricia Bullrich.

La decana salió a defender la decisión. En una entrevista con la periodista María O’Donnell en Urbana Play, Arias sostuvo que la reivindicación estudiantil de la militancia de los años 70 “es una constante” y que el homenaje “habilita un debate”. “No estoy reivindicando ese período, pero me parece necesario que un grupo que quiera reivindicar a un líder revolucionario en una universidad plural pueda hacerlo”, dijo.

Recordó que la resolución se votó con dos abstenciones, que ella no tiene voto en el consejo y planteó que es “inválido” analizar aquel período “con los ojos de la democracia actual”. Arias, peronista y excandidata a senadora porteña, dejará el cargo en marzo. En agosto el consejo eligió a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, como próximos decano y vicedecano.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

En el rectorado, de mayoría radical, la postura fue cambiando con las horas. El domingo temprano, fuentes de la conducción dijeron a La Nación que respetarían la “libertad de cátedra” y no pondrían trabas. Luego admitieron que evaluaban algún tipo de medida.

A la noche, el vicerrector Emiliano Yacobitti, dirigente de la Unión Cívica Radical que asumirá como rector el 11 de diciembre, rechazó a título personal el homenaje.

“La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, escribió, y anunció que llevará un proyecto en ese sentido al Consejo Superior, que sesiona mañana miércoles.

La disputa llega en plena pelea entre las universidades y el gobierno por el financiamiento. Entidades como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Foro Argentino de Defensa repudiaron el homenaje, mientras que el exdiputado y exintegrante del ERP Humberto Tumini, líder de Libres del Sur, lo defendió y confirmó que asistirá si finalmente se realiza. La Nación (GDA)

Santucho, del aula a la jefatura del ERP

Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en 1936 y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se recibió de contador y empezó a militar. Fue representante estudiantil en el Consejo Académico y delegado ante la Federación Universitaria Argentina. Fundó el PRT y su brazo armado, el ERP, una guerrilla de inspiración guevarista que buscaba tomar el poder por las armas.

Detenido tras acercarse a otras organizaciones armadas, en agosto de 1972 se fugó del penal de Rawson y pasó por Cuba y Bélgica. Bajo su mando, el ERP secuestró y asesinó a Oberdan Sallustro, asaltó el Comando de Sanidad del Ejército, atacó los cuarteles de Azul y Monte Chingolo, y con la Compañía de Monte Ramón Jiménez intentó instalar un foco rural en Tucumán. Murió en julio de 1976, a los 39 años, en un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuatro meses después del golpe.