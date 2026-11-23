En una decisión que generó fuerte repercusión, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reivindicó y declaró de “interés institucional” un homenaje que se hará al líder guerrillero Mario Roberto Santucho el próximo jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en Argentina.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en los1960 y 1970 en la Argentina. Nacido en Santiago del Estero en 1936, estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política. Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana.

Tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.

El homenaje al conductor político y estratégico del PRT-ERP, al haberse cumplido 50 años de su muerte, es impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, que el sociólogo y docente Pablo Bonavena tiene a su cargo en esa sede académica.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro-10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que conduce la decana Ana Josefina Arias, adhirió al homenaje, a través de una resolución, y dispuso colocar una escultura para recordar a Santucho, que fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro.

La Nación / GDA