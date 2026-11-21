Aníbal Gordon vive al acecho. Nacido en 1930 en un pueblo llamado Colón, en la provincia de Buenos Aires, donde todos duermen la siesta, él nunca fue de los que trabajan en el campo y a la noche se echan a reposar contemplando el horizonte. Ahora tiene cuarenta años y después de un tiempo en Capital Federal vuelve a sus pagos, con su nariz de boxeador, contextura robusta, peinado raya al medio y ojos claros, apenas reconocido por sus vecinos que lo ven como un hombre de familia, con su esposa e hijos, su galpón de fundición de chatarra y su amabilidad de pocas palabras.

Son escenas de apertura de la serie Gordon, estrenada en Netflix. Gordon frena su auto alertado por un ruido. Revólver en mano, ante la mirada absorta de su hijo, baja y entonces encuentra a un perro, que adopta tras atropellarlo. Luego golpean a la puerta de su casa, y él espía por la mirilla, se mueve sigilosamente. “Soy un simple comerciante”, contesta a la vecina, cuando le pregunta qué hace en el pueblo. Cuando el sol se esconde, guarecido en un rincón, escudriña el entorno entre las sombras; esconde mapas, acumula recortes de diarios y pega pistas en una pizarra. Con sus conocimientos de todoterreno, prepara una avioneta para dar lo que sería su gran golpe: el atraco a un banco de Bariloche, botín calculado en 88 millones de pesos, el mayor robo en la historia de la Patagonia.

De fondo, los turbulentos años 70, con los primeros atentados guerrilleros, los gobiernos militares y la violencia armada antes del regreso de Juan Domingo Perón. Gordon fuma nerviosamente, vigila los pasos, hace llamados telefónicos, prepara a su banda de delincuentes.

Especialista en simulación, esa es solo una de sus tantas caras.

Porque no es un simple comerciante, como dice, ni tampoco un simple ladrón. Será, pocos años después, el único civil detrás de uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura argentina, y por el que pasaron decenas de uruguayos.

Una placa en la serie creada por Pablo Trapero y protagonizada notablemente por Rodrigo de la Serna lo resume así: “Aníbal Gordon manejó el Centro Clandestino de Detención y Tortura Automotores Orletti entre mayo y noviembre de 1976 decidiendo la vida y la muerte de más de 300 personas, muchas de las cuales hoy permanecen desaparecidas”.

Orletti

En el epílogo de la serie, compuesta por siete capítulos, se abre una cortina metálica en la calle Venancio Flores y Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta, pulmón de Capital Federal. Arriba del techo, un cartel reza: “Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Ex centro de detención, tortura y exterminio Automotores Orletti”. Hay pintadas en aerosol sobre la cortina: una dice “Nunca Más”; la otra, “Verdad y Justicia”. En una de las paredes, alguien escribió: “Cárcel común, perpetua y efectiva”. Apenas se abre la cortina de ese taller mecánico y vivienda transformado en centro clandestino en el comienzo la dictadura cívico militar argentina —entre mayo y noviembre de 1976—, lo primero que se ve es un mosaico de rostros incrustados en una puerta de vidrio, uno al lado del otro, jóvenes y adultos que sufrieron el secuestro ilegal, la tortura, la desaparición.

En ese breve lapso de tiempo, se cree que por Orletti –que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y dependía de manera directa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en colaboración con el Batallón de Inteligencia 601– pasaron cerca de 300 personas. Entre los argentinos, dos hermanos del exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Roberto Santucho, el periodista Mariano Grondona y los actores Luis Brandoni y su mujer Marta Bianchi. Pero Orletti fue también la base principal en Argentina del Plan Cóndor y contó con secuestrados de diversos países, entre ellos un grupo numeroso de uruguayos, como León Duarte, Gerardo Gatti Antuña, Margarita Michelini –hija de Zelmar– y Sara Méndez, a quien los represores robaron su bebé, con quien se reencontraría recién en 2002, veintiséis años después. Esos cuatro uruguayos cayeron en la primera ofensiva contra más de veinte integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), entre junio y julio de 1976, de los cuales dos —Gatti y Duarte— nunca volvieron a aparecer.

El actor Rodrigo De La Serna encarna al oscuro Aníbal Gordon en una serie de Netflix. Netflix

La segunda oleada llegó a fines de setiembre. Entonces fueron secuestrados Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas junto a Mariana, su niña de 18 meses, luego apropiada por Miguel Ángel Furci, uno de los máximos represores del centro clandestino. Las dos abuelas, Marta Castilla de Zaffaroni y María Ester Gatti participaron activamente de la búsqueda de Mariana junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, y en 1993 la justicia argentina restituyó la verdadera identidad de su nieta.

Otro caso de un uruguayo caído en Orletti fue el de Enrique Rodríguez Larreta Piera, periodista de El País. Había viajado a Buenos Aires en julio de 1976 para buscar a su hijo, Enrique Rodríguez Larreta Martínez, que había desaparecido días antes, cuando fue detenido por los militares y conducido hacia el centro clandestino. Tras llegar a Buenos Aires, Rodríguez Larreta padre fue secuestrado junto a su nuera Raquel Nogueira y ambos terminaron en Orletti. Allí, los tres fueron interrogados y torturados bajo órdenes de José Nino Gavazzo. Luego fueron enviados a Uruguay y liberados en distintos momentos entre 1976 y 1982.

Los uruguayos secuestrados vieron a Aníbal Gordon moviéndose como pez en el agua dentro de Orletti. Rodríguez Larreta Piera se hizo conocido por haber escrito el “Informe Orletti”, comunicado en Europa en 1977 con el apoyo de Amnistía Internacional y que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el informe, el periodista contó el mecanismo de tortura, por ese entonces apenas conocido, y que años después supo ser materia prima de causas emblemáticas, como el Juicio a las Juntas de 1985 en Argentina. Allí declaró: “Una noche me llevaron a la planta alta donde se me interroga bajo tortura, como a los demás hombres y mujeres. Se me desnuda completamente, y, colocándome los brazos hacia atrás, se me cuelga por las muñecas hasta unos 20 minutos a 30 cm del suelo. Al mismo tiempo se me coloca una especie de taparrabos en el que hay varias terminaciones eléctricas. Cuando se le conecta la víctima recibe electricidad por varios puntos a la vez. Este aparato al cual llaman ´máquina´ se conecta mientras se efectúan las preguntas y se profieren amenazas e insultos, aplicándose también golpes en las partes más sensibles. El suelo debajo del lugar donde se cuelga a los detenidos está mojado y sembrado de cristales de sal gruesa, con el fin de multiplicar la tortura si la persona consigue apoyar los pies en el piso. Es en ese cuarto donde puedo ver, en un momento en que por la copiosa transpiración se corre algo la venda, que en la pared hay un retrato de Adolfo Hitler”.

De delincuente a represor

El largo y siniestro periplo de Gordon, que fue un delincuente común que lideró con su banda golpes comando en los 70, camuflándose luego con audacia entre las huestes de la derecha peronista en la violencia política armada y en la Triple A de José López Rega, terminó como un caso extraordinario en la dictadura, cuando las patotas como las suyas ya no eran útiles para perseguir a militantes políticos y todo se había concentrado bajo el control operativo de las Fuerzas Armadas.

Inorgánico y camaleónico, antisemita asumido, paranoico y espíritu libre por fuera de cualquier organigrama y de lógica burocrática, tan sombrío como carismático, Gordon fue el mandamás de Orletti, lideró un formidable número de allanamientos y secuestros, y tuvo a su cargo a policías, espías y militares en su base conocida como O.T. 18 (Operaciones Tácticas 18). Además, como se confirmó en profusos expedientes, tenía su propia patota: la llamada “banda de Gordon”, una selección de matones y rufianes que había conocido de su vieja experiencia del hampa, como Osvaldo “Paqui” (por paquidermo) Forese, que alardeaba de derribar puertas con su enorme tamaño. Entre los represores uruguayos de alto rango que colaboraron con Gordon en Orletti estaban Manuel Cordero Piacentini y José Nino Gavazzo, a los cuales respondían grupos conformados en el OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII) y el Servicio de Información de Defensa (SID), todos en coordinación con el Plan Cóndor.

Escena de la serie Gordon, estrenada en Netflix. Netflix

El prontuario policial de Aníbal Gordon había comenzado a comienzos de 1950 con un caso de defraudación. Rápidamente se fue poblando con otros delitos como el robo de autos hasta que dio el golpe en el banco de Bariloche en 1971, actuando a cara descubierta y en el secuestro sanguinario de la línea de gerentes. Luego se acopló en su expertise criminal con la CNU (Concentración Nacional Universitaria), trabajando para el sindicalismo burocrático de derecha peronista –con los cuales luego se peleó, tirándose cadáveres en la calle– e integró la Triple A, la banda paraestatal de ultraderecha, y actuó como agente inorgánico de la SIDE, donde se lo conocía como Silva o Coronel Ezcurra. Cayó preso por dejar una granada en un robo, fue encarcelado en Devoto con presos políticos y se camufló a favor de los guerrilleros de izquierda hasta que recuperó la libertad por la amnistía del gobierno de Héctor Cámpora, en 1973. “Era un artista tejiendo relaciones, un impostor que consiguió protección política. Sabe que la violencia está a la mano en la feroz interna del peronismo, algo que escala con la muerte de Perón”, opina Marcelo Larraquy, autor de dos novelas sobre las que se basó la serie de Netflix, Gordon (2025) y Gordon el aniquilador (2026).

Después del golpe militar de 1976, el destino de Gordon quedó en suspenso. Al poco tiempo logró convencer a los altos mandos militares de que lo necesitaban como mano de obra calificada y así es como le asignaron, confiando en sus capacidades delictivas, el mando de Orletti. “Gente que antes lo perseguía por sus robos pasó a estar bajo su mando. Los militares pensaban ejercer la represión a gran escala, Gordon tenía el semblante de ladrón pesado y fue adoptado por el aparato estatal. Encontraron a una persona útil para los secuestros y las torturas, inteligente y entrenado en la calle, con conocimiento de logística y que salía siempre bien parado. De pronto podía ser amable y de pronto ser atroz, aunque después se les fue de las manos. No pudieron controlar al monstruo que dieron de comer”, acota Larraquy sobre el estudio de su personaje.

Modus operandi

Gordon no daba el physique du rôle del represor clásico, a lo Alfredo Astiz o Miguel Etchecolatz, pero se dio cuenta de que no era tan distinto a lo que hacía como delincuente. Eso sí: convertirse en un jefe operativo implicaba tomar decisiones de alto grado y crear un campo propio. Expone Larraquy: “Los militares le dicen que ya no necesitan zurdos ni peronistas; necesitan blancos uruguayos que tengan relación con Tupamaros, con el Partido por la Victoria del Pueblo; necesitan chilenos. Porque la Secretaría de Inteligencia responde directamente con el Plan Cóndor junto al departamento de Extranjeros de la Policía Federal. Y él, con su banda, también se propondrá recuperar el dinero que sabe que los guerrilleros uruguayos acumularon de sus secuestros a empresarios y políticos”.

Buen vecino, con identidades falsas, Gordon se encargaba de todos los detalles: desde alquilar el taller mecánico en Floresta para acondicionarlo como centro de tortura y exterminio –aun resistiendo las denuncias de los vecinos que se quejaban por los gritos estridentes– hasta decidir en las listas junto a los altos mandos militares quién debía morir y quién no, jugando en las grandes ligas de la represión.

Se disfrazó como un perfecto agente de inteligencia: reunió funciones de persecución política y de propaganda, a nivel nacional e internacional. Y poseía una gran habilidad para infiltrarse en aparatos de militancia, presentarse en los secuestros y hablar con cortesía a las familias de las víctimas, y acondicionar la fachada de un edificio como negocio o casa de familiar para ocultar una tarea secreta y clandestina. En su cotidiano accionar, pasaba desde el secuestro de peces gordos de la guerrilla a tratar con sus hijos, cautivos en su madriguera; desde el sometimiento de mujeres embarazadas a calcular el botín por el robo de propiedades y bienes de sus secuestrados.

Aníbal Gordon ingresa esposado al departamento central de la Policía Federal. Roberto Pero - ARCHIVO LA NACIÓN

Como escribe Larraquy, el temido y respetado capo del hampa devenido en represor mataba a sangre fría por cuenta del Estado y secuestraba en beneficio propio pistola en mano, aunque a veces los planes no salieran como los había orquestado.

Fue el cerebro, por caso, del secuestro del sindicalista uruguayo Washington “el Perro” Pérez Rossini y su hijo Jorge, a principios de junio de 1976. Lo hizo para usarlo de intermediario y extorsionar a los miembros del PVP que aún no habían sido capturados, pidiendo un rescate 2 millones de dólares a cambio de la vida del dirigente Gerardo Gatti, que agonizaba por las torturas en Orletti. Pero las negociaciones fracasaron y el sindicalista logró exiliarse en Suecia junto a su familia. Pérez Rossini testificó en el Juicio a las Juntas, señaló a Gordon como líder brutal de Orletti y falleció poco tiempo después.

Tras el fallido rescate llegó una “segunda oleada” contra el PVP. El 26 de setiembre de 1976, la patota de Orletti secuestró a los dirigentes Alberto Mechoso y Adalberto Soba; ese mismo día murió Roger Julien, y su esposa e hijos fueron secuestrados.

En su travesía de asaltar bancos a dirigir un centro clandestino, Aníbal Gordon tenía contacto directo con Carlos “Pajarito” Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo del Ejército, uno de los jefes más poderosos de la dictadura y bajo el cual operaban decenas de centros clandestinos de detención. Lo bancaba pese a las suspicacias sobre Gordon por no ser un hombre de la “fuerza”: “Pajarito” sabía que en los ámbitos castrenses existía recelo hacia su perfil incontrolable, su pasado como delincuente común y su manejo autónomo del botín de las víctimas, conociéndole que manejaba una caja fuerte con fajos abultados de dinero en Orletti.

Además de especializarse en interrogar a sus blancos colgándolos en ganchos suspendidos en el aire para picanearlos, como lo había denunciado Enrique Rodríguez Larreta, Gordon, que vestía de militar siendo un civil, se jactaba de otras proezas como colocar cadáveres en tambores de metal rellenos de arena, cal y cemento, a los cuales ordenaba arrojar al río.

El final

Automotores Orletti fue cerrado en noviembre de 1976 por la increíble fuga de dos detenidos argentinos, José Morales y Graciela Vidaillac. Había quedado una abultada factura telefónica por los llamados a Uruguay.

Gordon, sin embargo, siempre tenía un as en la manga: ayudó a fundar, como satélites, otros dos centros clandestinos en casas particulares.

Uno de ellos fue antes de Orletti, llamado “Base Bacacay”, recién reconocido como tal en 2020 por una investigación del juez Daniel Rafecas tras la desclasificación de documentos de la CIA. Ubicado en la calle Bacacay 3570, en la misma manzana de Orletti –cerca del patio de un colegio, donde los detenidos podían escuchar jugar a los niños–, tenía un pequeño sótano que se usaba para la tortura, y de acuerdo a la pesquisa de Rafecas, se acreditó que allí permanecieron detenidos el senador uruguayo Zelmar Michelini y el presidente de la Cámara de Representantes, Héctor Gutiérrez Ruiz. Fueron asesinados a tiros junto con Rosario Barredo y William Whitelaw en mayo de 1976. Se presume que “Base Bacacay” fue cerrado después de la matanza.

Escena de la serie Gordon, de Netflix, protagonizada por Rodrigo de la Serna. Netflix

La otra casa fue denominada como “Base Pomar”, en el barrio de Pompeya, y funcionó en 1977 después de que se desmontó Automotores Orletti. Identificada en 2022 también por la justicia argentina, se cree que correspondió a la última época de Gordon, ya algo derrotado entre las internas de las fuerzas de seguridad con la conformación de un nuevo grupo represivo en su estrenada “cueva”, como en el inframundo de los servicios se conocían las bases operativas.

La banda de Gordon cayó mientras intentaba cobrar un rescate de Pedro León Zavalía, agente de bolsa y empresario argentino, en junio de 1977: los detuvo la Policía Bonaerense.

Cuando volvió la democracia en 1983, la justicia federal investigó a la agencia de seguridad conocida como Magister SRL, empresa que había conformado el ex jefe de la SIDE Otto Carlos Paladino junto a otro represor de Orletti, Eduardo Ruffo. Adriana y Marcelo Gordon, hijos de Aníbal, se desempeñaban allí. Por esa época, a Aníbal Gordon se lo vinculó con otro clan delictivo, el de Arquímedes Puccio. Los investigadores creen que desde Magister se pensó la logística del secuestro del político Guillermo Patricio Kelly, en agosto de 1983.

Fue entonces que Gordon cayó en desgracia, detenido en 1984 por ese hecho tras estar prófugo en las sierras cordobesas, por el cual fue sentenciado posteriormente a 16 años de prisión.

Los militares lo quisieron mostrar como encarnación de los “excesos” de la represión. Fue procesado por los asesinatos de Silvio Frondizi (hermano del expresidente argentino, Arturo Frondizi) y Rodolfo Ortega Peña, perpetuados por la Triple A. Negó haber formado parte de esa organización paraestatal, aunque sí admitió haber trabajado en Automotores Orletti.

Murió de cáncer en 1987, en prisión, con un rosario en el pecho. Tenía 57 años.

Nutrido por capas ambiguas, megalómano y a la vez pragmático, acrecentando su psicopatía a través del crimen y de transgredir todo límite, bajo el perturbador caleidoscopio de Aníbal Gordon se atraviesa la turbulenta era de los setenta, una de las épocas más siniestras del último siglo, peligrosamente latente y retomada de forma permanente en investigaciones y ficciones. Lo meramente delincuencial que mutó en violencia política, para luego comprender que no había nada más poderoso en la dictadura que estar a cargo de un centro clandestino. Pieza esencial en la represión clandestina del Terrorismo de Estado, único caso siendo civil, burlando a propios y extraños, cayó en su ley. Entre el hampa y la política, entre espías y conspiradores, Gordon perduró como uno de los más despiadados secretos de la historia política argentina.

Como sintetiza una placa de la serie, citando a Primo Levi: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos; más peligrosos son los hombres comunes”.

O como exclamaba él, encarnado en Rodrigo de la Serna: “Yo soy la violencia, y soy irresistible”.