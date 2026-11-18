Ante empresarios, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habló este miércoles sobre especulaciones acerca de una disparada del dólar durante 2027, el año electoral en el que el presidente Javier Milei buscará la relección.

“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando que ‘en algún momento el dólar tiene que ir a $3000, a $4000’ y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, indicó en el Somos Pymes Summit.

“Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”, insistió el ministro sobre una eventual disparada del dólar en año electoral. Y agregó: “No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares”.

Luego, afirmó: “Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda”.

Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina Foto: Emiliano Lasalvia/AFP.

Inflación

En otro tramo de su exposición esta mañana, aseguró que a Chile y Uruguay “les llevó más de diez años alcanzar una inflación de un dígito”. Sus declaraciones llegan una semana después del dato del 2,2% de inflación de octubre anunciada por el Indec, un número mayor de lo que esperaban analistas. Anualizada, en los últimos doce meses, los precios subieron 33,1% y, en lo que va del año, acumulan 26,3%.

“El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando. Cuando vemos la inflación núcleo, que viene dando en torno al 1,5%, eso anualizado da una inflación del 20%. Es decir, mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”, sostuvo en el evento realizado en La Rural.

Chile y Uruguay lograron reducir la inflación a un dígito anual en plazos diferentes. La comparación depende de qué año se tome como punto de partida. En el caso de Chile, tenía una inflación crónica muy alta desde los años 40. Tras un programa de estabilización agresivo, pasó de un índice de 91,9% en 1976 al 9% en 1994, según datos del Banco Central del país andino. El descenso fue gradual y continuó durante la segunda mitad de los noventa.

En tanto, Uruguay tenía un índice de precios superior al 100% anual en 1990. Recién en 1999 llegó al 5,7%, después de registrar 10,8% en 1998. Tardó nueve años. Además, el país vecino volvió a tener una inflación de dos dígitos después de la crisis económica y financiera del 2002. La estabilización más duradera llegó a partir de 2004 y hoy mantiene una tasa del 4%.

La Nación/GDA