Irán declara organización terrorista a las fuerzas armadas de Argentina tras medida de Milei

La República Islámica de Irán designó ayer miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas” en virtud del “principio de reciprocidad”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado que luego fue rechazado por el gobierno del país vecino.

En marzo, en plena guerra en Medio Oriente, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” a Irán.

Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

La cancillería iraní califica la decisión del gobierno argentino de “medida hostil”.

“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribe el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“El gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, añade sin especificar cómo.

Más tarde, el gobierno argentino emitió un comunicado en la red X en el que “rechaza categóricamente” la decisión de Teherán.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”, dijo el comunicado de la Cancillería argentina.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad en el actual gobierno de Milei, reaccionó en sus redes sociales y aseguró: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”.

“Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, escribió la senadora, quien en las últimas semanas mantiene una tirante relación con los Milei.

Otro ex integrante del Gabinete de Milei que se pronunció fue Luis Petri, anterior ministro de Defensa y hoy diputado por La Libertad Avanza: “No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas”.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y ha respaldado el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero.

En abril el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Incluso antes de la guerra en Medio Oriente, Buenos Aires había designado en enero como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.

Irán ha aplicado el principio de reciprocidad a otros países.

A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.

Con información de EFE y AFP