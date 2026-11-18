La Embajada de Uruguay en Argentina organiza todos los años una fiesta por el 25 de agosto, fecha patria por la Declaratoria de Independencia, con mayor o menor dimensión. Últimamente, ha tenido una convocatoria de cientos de invitados, como los aproximadamente 500 que asistieron este año.

Sin embargo, la sede diplomática envía bastantes invitaciones más. En la edición de 2026, fueron unas 1.200. En diálogo con El País, el diputado colorado Felipe Schipani sostuvo que recibió el listado de todos los invitados, filtrado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento, al que accedió El País, tiene nombre y apellido de cada uno, entre los que se incluyen —tanto de Argentina como de Uruguay— autoridades, dirigentes políticos, empresarios, comunicadores y artistas. La lista es de las personas que fueron invitadas, no de quienes finalmente asistieron.

Desde la Embajada uruguaya en el país vecino, indicaron a El País que muchas de las invitaciones son protocolares y por lo tanto se asume que un porcentaje considerable no asiste. Además, la lista de invitados no se elabora cada año de cero, sino que se pasa año a año y eventualmente se actualiza según la gestión de turno. También se puntualizó que, si efectivamente asistieran todas las personas convocadas, no habría capacidad de recibirlas.

Consultado por El País, Carlos Enciso, actual intendente de Florida y embajador en Argentina durante el período pasado, explicó que por lo general entre unos 200 y 300 destinatarios refieren a las autoridades correspondientes, de ambos países y en varios niveles, desde jerarcas de gobierno hasta delegaciones de otras embajadas.

Otro grupo, de similar número, corresponde a un “elenco estable” de referentes sociales, gremiales, periodistas, empresarios, actores y personalidades de la “farándula”. Por último, según Enciso, existe un “componente” del embajador de turno y sus eventuales acercamientos a gente “con cierta vinculación”. El exembajador aseguró que, en su último año en el cargo, la lista de invitados era algo menos de 1.000.

Los nombres más llamativos

Entre las personalidades públicas listadas, se encuentran las máximas autoridades del Poder Ejecutivo uruguayo, incluidos ministros, así como intendentes y autoridades de los partidos políticos. Asimismo, figuran los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, y el excanciller Enrique Iglesias.

Del cuadro político argentino, también se invitó a buena parte del gobierno: el presidente Javier Milei, Karina Milei (secretaria de Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía), Santiago Caputo (asesor presidencial), Patricia Bullrich (exministra de Seguridad), Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación), la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros.

Otros invitados fueron el expresidente Mauricio Macri, el excandidato Sergio Massa, el diputado Martín Menem, el exgobernador Horacio Rodríguez Larreta, además de varios jueces federales, ministros de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, gobernadores de provincia, intendentes, senadores, diputados, sindicalistas, etc.

También, decenas de empresarios están en la lista. Algunos de ellos son Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro y River Plate; Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y desarrollador de Nordelta; Alfredo Coto, fundador de Supermercados Coto; Jorge Fontevaccia, cofundador de la editorial Perfil; Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Daniel Hadad, propietario de Infobae; Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus; Héctor Magnetto, director ejecutivo de Clarín; los hermanos Werthein, entre otros.

Con respecto a personalidades de la comunicación, se resaltan varios de Argentina: Marcelo Bonelli, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Luis Novaresio, Carlos Pagni. En el mundo de la cultura, tanto artistas como personalidades televisivas, hay otro particular conjunto de nombres: Ricardo Mollo, Mirtha Legrand, Juana Viale, Adrián Suar, Marcela Tinayre, Diego Peretti, Gustavo Yankelevich, Valeria Lynch, Víctor Laplace, Darío Grandinetti, Julio Bocca.

Antecedente

En 2022, esta fiesta generó una polémica política para la gestión de Enciso de entonces, pues además recibió particular atención por la inesperada visita del entonces presidente, Lacalle Pou. Senadores frenteamplistas (Daniel Caggiani, Charles Carrera, Sebastián Sabini y Sandra Lazo) elevaron un pedido de informes a Cancillería para averiguar sobre los gastos e invitados que hubo en la fiesta.

“Considerando la importancia del evento, es de nuestro especial interés consultar al respecto, teniendo particularmente en cuenta la política económica trazada por el actual gobierno de ajuste presupuestal en diferentes áreas, que afectan gravemente a diversos servicios públicos y sociales de nuestro país”, decía el documento.

Dentro de la información solicitada, se pedían “los motivos y fundamentos que llevaron a realizar el evento”, además del “gasto incurrido” con “copia de las facturas de cada gasto cometido” y “cuántas personas asistieron al evento y qué criterios se utilizaron para cursar las diferentes invitaciones”.

Tras esto, el propio Enciso comunicó luego en una carta que “el evento fue cubierto por la partida de etiqueta del trimestre y además se recibieron donaciones de varios productos”. En este sentido el embajador indicó que el evento implicó “un gasto inferior a los US$ 10.000”, una cifra a su vez menor al presupuesto de US$ 12.000 asignado para el trimestre.

“Es tradicional que el trimestre en el que cae agosto sea el más fuerte del año. Y aun con el trimestre en curso nos da para decir que estamos por debajo de los US$ 10 mil”, afirmó.

De acuerdo con Enciso, el catering significó un gasto de US$ 2.027; la bebida, US$ 698; el personal contratado y propio para el servicio, US$ 2.944; la fotografía, US$ 251; y el alquiler de mobiliario, US$ 2.874. El total: US$ 8.795.

“Exceso” y pedido de informes

El diputado Schipani dijo que presentará un pedido de informes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer detalles al respecto del evento y lo calificó como un “exceso”.

“No estoy en contra de que las embajadas hagan recepciones, eso forma parte de la diplomacia. Pero es un exceso la cantidad de invitados que además es muy variopinta. Si invitás 1.200 personas, tenés que tener capacidad para atender eso, más allá que vaya menos. Si no, es poco serio”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó “en qué le redunda al país” una actividad de estas características, al tiempo que planteó que “no debe ser un evento muy barato” y “eso lo financia la gente”.

“Cuando el Frente Amplio, en el gobierno, habla en las rendiciones de cuentas de restricción fiscal y que no hay recursos para atender los temas más acuciantes del país, hacer un evento de este tipo me parece que es un contrasentido”, sentenció el legislador.