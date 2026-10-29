Elecciones en Peñarol: Damiani saca ventaja en nueva encuesta y la gestión de Ruglio afronta un 79% de desaprobación
A un mes y medio de un nuevo proceso electoral, un relevamiento de opinión realizado por Fradata expone el panorama político que vive la institución aurinegra.
Cuando resta un mes y medio para un nuevo proceso electoral de Peñarol, fijado para el 12 de diciembre, Ovación accedió a un relevamiento de opinión realizado por Fradata entre el 15 y el 24 de octubre de 2026 expone el panorama político que vive la institución aurinegra. Con una muestra de 500 casos relevados mediante formulario digital entre socios y un margen de error de -+4, los datos reflejan un escenario polarizado y un desgaste marcado en la administración actual.
La intención de voto muestra a Juan Pedro Damiani al frente de las preferencias con un 39%, consolidando una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre el actual mandatario, Ignacio Ruglio, quien alcanza el 26% de adhesión. Entre ambos concentran el 65% del electorado consultado.
Más atrás en la pulseada electoral se ubican Evaristo González con un 6%, Santiago Sánchez y Carlos Lazzarino con un 4% cada uno, Edgardo Lasalvia y Pablo Schavi con un 2%, y Freddy García con el 1%.
En tanto, el porcentaje de socios indecisos o que "no sabe" a quién votará trepa al 16%.
La evaluación de la gestión de Ignacio Ruglio
El sondeo también midió el grado de aprobación de la actual administración presidencial, arrojando cifras adversas para el oficialismo: un 79% de los socios consultados rechaza la gestión actual, mientras que apenas un 19% la aprueba, quedando un 2% sin postura definida.
Al desagregar la evaluación según las distintas áreas de gobierno del club —calculada mediante el saldo neto entre opiniones positivas y negativas—, se aprecian marcados contrastes. Las únicas áreas que conservan un saldo favorable son la gestión del Estadio Campeón del Siglo (CDS), con +21 puntos, y la gestión económica, con +18 puntos.
Por el contrario, las áreas críticas se sumergen en terreno negativo: la gestión deportiva registra un saldo de -30 puntos, la relación con las barras bravas se ubica en -24 puntos, y el punto de mayor cuestionamiento por parte de la masa social recae en la relación con la AUF y la negociación con organizaciones, que desploma su saldo hasta los -79 puntos.
Este escenario dibuja un panorama complejo para el oficialismo de cara a las urnas, con un socio que demanda cambios profundos, especialmente en el plano deportivo e institucional, frente a una oposición capitalizada principalmente por la figura de Damiani.
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