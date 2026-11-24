Este próximo viernes 27 de noviembre es la fecha límite para el registro de los comités ante la Comisión Electoral de Peñarol, con sus respectivos lemas y número de lista, porque faltarán exactamente 15 días hasta la fecha marcada para los comicios: sábado 12 de diciembre.

Por otro lado, la fecha límite para la presentación de las hojas de votación con los candidatos es el siguiente miércoles 2 de diciembre, 10 días antes de los comicios y el día previo a la primera final por la Liga AUF Uruguaya 2026, que se jugará en el Centenario o Parque Viera depende de quién sea el rival de Peñarol en la definición.

La baja de Ruglio ocasionó que su lugar en el bloque oficialista fuera ocupado por Marcelo Solomita, actual consejero e integrante de la comisión de fútbol, quien participó en varios fichajes y gestiones de jugadores este año, justamente para posicionarse de cara a las elecciones. Lo acompaña Julio Trostchansky y representan a Pro Peñarol, Triunfo Aurinegro, Compromiso y Acción Peñarolense y, por supuesto, Sentimiento 1891, las cinco agrupaciones que hoy nuclea el oficialismo.

La lista que dejó de formar parte de dicho bloque fue la 53, Viví Peñarol, de Alejandro González, que se unió a Santiago Sánchez para completar la fórmula de Origen Peñarolense (lista 6). Tienen el apoyo de la lista 87 de Las Piedras

Hace meses se vaticina una elección de dos bloques, pero la salida de Ruglio le dejó prácticamente la vía libre a Juan Pedro Damiani, quien con Alejandro Ruibal y Nelson Mendiburu a su lado hoy lideran la mayoría de las encuestas por amplio margen. Además, recibieron apoyo de muchas agrupaciones: la lista 3 de Rodolfo Catino, lista 8 de Marcos Acle, lista 1987 de Walter Sobrero, lista 11 de Fernando Jacobo y la lista 2050 de Fernando Damiani.

También está Evaristo González, que quiere que su tercera elección sea la vencida. Recibió 5.025 votos en 2023, pero no le pudo ganar a Ruglio. Hoy representa a la lista 21 junto a su contador Gustavo Guerra, y recibieron el apoyo de la lista 82 de Pablo Amaro, la 135 (que fundó Carlos Lazzarino pero se retiró y quedó a cargo de Ruben y Sergio Posse, y Natalia Caldarelli) y la lista 7 de Andrés Burcatovsky. También, según Evaristo, de gran parte de la 129 que en 2020 fundó Guillermo Varela, retirado de la política del club.

¿Qué resta por definir? Las alianzas. Hay otros tres candidatos más relegados en las encuestas que analizan adherirse a otros. El momento para definirlo es ahora, porque el miércoles se termina el margen de maniobra.

Sánchez negocia aliarse con Edgardo Lasalvia (lista 14), pero no con Solomita como insinuó Ruglio ayer que era su deseo. De hecho las dos partes han intentado marcar cierta distancia con la gestión del actual presidente, pero él los englobó dentro de su oficialismo. Pabo Schiavi (lista 66) asegura que será parte de una alianza electoral, pero al momento no hay novedades. Quien corre por otra vía parece ser Freddy García (lista 1414), decidido a luchar solo por su lugar en el Consejo Directivo.

Con el cierre de los plazos cada vez más cerca, los próximos días serán determinantes para conocer el mapa electoral definitivo de Peñarol. Las alianzas que se concreten, los apoyos que se oficialicen y las listas que finalmente compitan por separado terminarán de configurar un escenario que, pese a los movimientos de las últimas semanas, todavía tiene algunas piezas por acomodar. El 2 de diciembre, con la presentación de las hojas de votación, quedará definido quiénes buscarán el respaldo de los socios en las urnas.