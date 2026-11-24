Peñarol tuvo una temporada irregular. No repitió un solo equipo titular en los 49 partidos que jugó en el año y ganó la Anual con 69 puntos, uno de los registros más bajos en este siglo. Sin embargo, está en las finales de la Liga AUF Uruguaya y peleará por un título más para sus vitrinas. Su rival saldrá de la semifinal que juegan el viernes Liverpool y Racing en el Campus de Maldonado.

Los dos son rivales conocidos. Coincidieron con Peñarol en la Serie A del Intermedio, así que el Carbonero jugó tres veces contra cada uno este año. En ese lapso, los números no favorecen al equipo de Diego Aguirre. Con Liverpool perdió dos partidos y ganó uno, con dos goles a favor y cuatro en contra. Con Racing perdió una vez, empató otra y ganó la última en la hora, con tres goles a favor y tres en contra. Ambos le causaron dolor de cabeza a los aurinegros.

El primer cruce con Racing fue por la fecha 9 del Apertura en el Campeón del Siglo. Ganó Racing 2-1. Yuri Oyarzo abrió el partido con un remate de media distancia y Alex Vázquez amplió con un golazo al ángulo. Maxi Olivera descontó de volea sobre el final. Ese Racing, dirigido por Cristian Chambián, terminó ganando el Apertura, el primer torneo corto del año que le valió el pasaje a la semifinal.

Dos fechas más tarde, ya sin Leo Fernández por su lesión en la rodilla, Peñarol recibió a Liverpool en el CDS y perdió 0-2. Rubén Bentancourt abrió la cuenta de cabeza, Federico Martínez vio la tarjeta roja temprano, pero Liverpool igual aumentó la ventaja antes del descanso por otro cabezazo de Martín Rabuñal.

En la primera fecha del Intermedio hubo revancha contra Liverpool, pese a quedarse con uno menos por una expulsión a Olivera a la media hora. Convirtieron Jesús Trindade, empató Martínez para el negriazul y Nicolás Fernández sentenció la victoria aurinegra por 2 a 1.

Pasó el Mundial y el primer partido post pausa fue contra Racing en el Centenario: empate 1-1 con goles de Álex Vázquez y Abel Hernández de penal.

Tres meses después se volvieron a encontrar en el Centenario y Peñarol, aunque le costó, pudo conseguir la victoria 1-0. Fue sobre la hora, por aquel desborde de Franco González con un minuto en cancha que Arezo empujó a las redes.

Finalmente, el Liverpool de Jorge Fossati volvió a ganarle a Peñarol, 1-0 por la fecha 11 del Clausura en el Viera: el Manya jugó con uno menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Trindade, y Federico Martínez anotó el gol de la victoria. Fue el último partido de la línea de tres que ensayó Aguirre durante gran parte del Torneo Clausura.

Liverpool vs. Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol ante sus posibles rivales en las finales

RACING

Apertura, fecha 9 (CDS): Peñarol 1-2 Racing

Intermedio, fecha 5 (Centenario): Racing 1-1 Peñarol

Clausura, fecha 9 (Centenario): Racing 0-1 Peñarol

LIVERPOOL



Apertura, fecha 11 (CDS): Peñarol 0-2 Liverpool

Intermedio, fecha 1 (CDS): Peñarol 2-1 Liverpool

Clausura, fecha 11 (Parque Viera): Liverpool 1-0 Peñarol

Matías Arezo de Peñarol ante Federico Varese (arquero) de Racing en el Centenario. Foto: Ignacio Sánchez

Formaciones y detalles de todos los partidos

APERTURA

Fecha 9: Peñarol 1-2 Racing

Washington Aguerre;

Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández (72' Facundo Batista), Eric Remedi (72' Jesús Trindade);

Luis Angulo (88' Franco González), Leonardo Fernández, Gastón Togni (45' Stiven Muhlethaler);

Matías Arezo.

Estadio: Campeón del Siglo

Goles: 41' Yuri Oyarzo (R); 46' Alex Vázquez (R); 90+4' Maxi Olivera (P).

Fecha 11: Peñarol 0-2 Liverpool

Washington Aguerre;

Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos (57' Luis Angulo), Andrés Madruga (45' Eric Remedi), Diego Laxalt (45' Franco Escobar);

Eduardo Darias (45' Nicolás Fernández), Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni;

Facundo Batista (45' Abel Hernández), Matías Arezo.

Estadio: Campeón del Siglo

Goles: 5' Ruben Bentancourt (L); 40' Martín Rabuñal (L).

Roja: 32' Federico Martínez (L).

INTERMEDIO

Fecha 1: Peñarol 2-1 Liverpool

Washington Aguerre;

Brian Barboza, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera;

Nicolás Fernández (45' Facundo Álvez), Jesús Trindade;

Gastón Togni (78' Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez (92' Germán Barbas), Diego Laxalt (65' Kevin Rodríguez);

Matías Arezo (65' Facundo Batista).

Estadio: Campeón del Siglo

Goles: 3' Jesús Trindade (P); 5' Federico Martinez (L); 43' Nicolás Fernández (P).

Roja: 30' Maxi Olivera (P).

Fecha 5: Peñarol 1-1 Racing

Washington Aguerre;

Brian Barboza (65' Luis Angulo), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (45' Franco Romero);

Nicolás Fernández, Jesús Trindade (41' Leonel Jaime);

Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias (65' Facundo Batista);

Abel Hernández (77' Gastón Togni).

Estadio: Centenario

Goles: 30' Álex Vázquez (R); 73' Abel Hernández (P).

CLAUSURA

Fecha 9: Racing 0-1 Peñarol

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera (68' Mauricio Lemos);

Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade (68' Jonathan Rodríguez), Thiago Espinosa (88' Lucas Hernández);

Leonel Jaime (88' Franco González), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (92' Tomás Olase).

Estadio: Centenario

Gol: 89' Matías Arezo (P).

Fecha 11: Liverpool 1-0 Peñarol

Washington Aguerre;

Mauricio Lemos (46′ Thiago Espinosa), Germán Pezzella, Nahuel Herrera;

Javier Cabrera (75′ Nicolás Fernández), Eric Remedi (85’ Luis Angulo), Jesús Trindade, Eduardo Darias;

Leonel Jaime (75′ Franco González), Leandro Umpiérrez;

Matías Arezo (75′ Abel Hernández).

Estadio: Parque Viera

Gol: 73' Federico Martínez (L).

Roja: 45' Jesús Trindade (P).

