Peñarol fue multado con 100 unidades reajustables (UR), unos $194.897, por un incidente en el partido ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo, por la última fecha del Clausura. En la entrada del estadio, un parcial aurinegro intentó saltar un molinete y agredió a dos policías, que resultaron lesionados y fueron atendidos en el Hospital Policial. El hincha fue detenido y luego quedó en libertad, emplazado. Los funcionarios recibieron el alta con lesiones leves.

Con esta sanción, la Comisión Disciplinaria de la AUF le aplicó a Peñarol 10 multas en 2026, que suman 900 UR: $1.715.098 según el valor de la UR al momento de cada fallo, unos US$ 43.200. Aparte quedan los US$ 24.462 que le impuso la Conmebol por los incidentes de su hinchada ante Platense en Buenos Aires, en el debut por Copa Libertadores.

La cuenta empezó el 1º de febrero, en la Supercopa Uruguaya ante Nacional en el Centenario. Por los incidentes de sus hinchas, Peñarol recibió la multa más alta del año en UR: 200 UR ($370.366). Nacional fue castigado con 180 UR.

En el Torneo Apertura llegaron otras tres. La primera fue de 30 UR ($64.814) por el partido ante Central Español en el Campus de Maldonado, en el que desde la tribuna aurinegra lanzaron una petaca que cayó cerca del golero Rodolfo Alves. Una fecha después, ante Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo, la multa fue de 150 UR ($277.000) por banderas y cánticos. En la fecha 13, ante Wanderers en el Centenario, sumó 35 UR ($67.005) por una bandera más grande que lo que permite el protocolo de seguridad.

En el Intermedio recibió 45 UR ($86.281) por el partido ante Liverpool en el Campeón del Siglo. Luego vino la final ante Wanderers en el Centenario, que Peñarol ganó 5-1: zafó del cierre de cancha, pero fue multado con 130 UR ($250.047). El fallo citó banderas, cánticos y una avalancha en el ingreso a la Tribuna Ámsterdam. En esos mismos días había recibido otras 30 UR ($57.703) por violaciones al protocolo de seguridad ante Central Español, por la segunda fecha del Clausura.

Los hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Incidentes en el clásico del Clausura

La sanción más severa llegó por el clásico del 30 de agosto en el Campeón del Siglo, que Peñarol perdió 0-1. Tras el partido, algunos hinchas ubicados en la Tribuna Cataldi se enfrentaron con la Policía. El 9 de setiembre, la Comisión Disciplinaria sancionó al club con la quita un punto, le prohibió usar su estadio en los siguientes cuatro partidos de local, que además debió jugar a puertas cerradas, y lo multó con 150 UR ($288.516). El 28 de setiembre, la Comisión de Apelaciones ratificó el fallo por unanimidad.

Después llegaron dos multas más. Una fue de 30 UR ($58.469), que aplicó la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay por bengalas, petardos y botellas lanzadas en el partido ante Montevideo City Torque, el 27 de octubre.

La otra es la de 100 UR por los hechos ante Cerro Largo. Quizás el incidente más leve de los 10 relevados en este informe, pero la multa tan elevada debido a justamente los antecedentes del equipo en la temporada. El historial se limpia a partir del año que viene, según señalaron desde el club. Ahora le restan solo las dos finales: la primera de visitante, en el Centenario o Parque Viera depende de quién sea su rival, la decisiva en su casa.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Multas por Libertadores

En el plano internacional, la Conmebol le aplicó a Peñarol tres multas por un total de US$ 77.462, más de $3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos). Las tres fueron por partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que el equipo terminó en el último lugar.

La primera fue por el empate 1-1 ante Platense, el 7 de mayo en Vicente López: US$ 24.462. Incluyó US$ 8.000 por pirotecnia, US$ 5.000 por lanzar objetos al campo, US$ 5.000 por causar daños, US$ 3.000 por obstruir las cámaras de seguridad y US$ 3.000 por escalar estructuras, más US$ 462 por la reposición de las vallas dañadas.

La segunda llegó por el partido ante Corinthians, el 21 de mayo en el Campeón del Siglo. Esa noche, al momento del gol aurinegro, hinchas ubicados en la tribuna Cataldi escalaron la malla de seguridad. La Conmebol aplicó US$ 10.000 por pirotecnia, US$ 8.000 por lanzamiento de objetos y US$ 5.000 por escalar estructuras, en total US$ 23.000, y además le hizo una advertencia al club. La resolución no admitía recurso.

La sanción más dura fue por el partido ante Independiente Santa Fe, el 27 de mayo, también en el Campeón del Siglo. La Conmebol aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario, el de la reincidencia, y le impuso una multa de US$ 30.000. También dispuso el cierre parcial de la tribuna Washington Cataldi para su próximo partido de local en competiciones de la Conmebol: se clausurará la parte inferior de la tribuna. En los tres fallos se le advirtió al club que, si se repiten infracciones similares, se aplicará ese mismo artículo.

En este caso, todos los montos se descuentan automáticamente de lo que Peñarol recibe de la Conmebol por derechos de televisión, patrocinio o premios económicos por fase.