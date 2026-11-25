Las elecciones en Peñarol del sábado 12 de diciembre tendrá el padrón electoral más numeroso de su historia: 26.651 socios están habilitados para votar. Son 111 más que en los comicios del 18 de noviembre de 2023, cuando habían sido 26.540. Lo que no necesariamente se debe trasmitir a las urnas: en 2023 votaron 13.43 socios aurinegros, el 49,1% del padrón correspondiente.

La cifra de 2026 establece un nuevo récord, pero también muestra que el crecimiento del padrón casi se detuvo. Entre una elección y otra, la cantidad de votantes subió apenas un 0,42%. Es el menor aumento desde 2002, según datos que proporcionó Sebastián Zarsuri y Ovación corroboró los de 2023 y 2026 con la Comisión Electoral del club.

"

Hasta ahora, el más bajo había sido el de 2008, cuando se sumaron 115 habilitados (de 6.080 a 6.195). Para 2005, en cambio, el padrón había bajado: pasó de 6.800 a 6.080. Eso puede explicarse por la crisis del 2002.

La comparación con los procesos anteriores muestra el freno con claridad. En 2020 votaron 22.923 socios y para 2023 se sumaron 3.617 más. Antes, entre 2017 y 2020, el aumento había sido de 5.427 (de 17.496 a 22.923).

El gran salto se dio en 2014. Ese año el padrón pasó de 7.443 a 15.034 habilitados, más del doble que en 2011. Después siguieron los aumentos: 17.496 en 2017, 22.923 en 2020 y 26.540 en 2023.

Si se mira toda la serie, el padrón aurinegro es hoy casi cuatro veces más grande que en 2002, cuando 6.800 socios estaban en condiciones de votar.

Evolución del padrón electoral de Peñarol

2002: 6.800

2005: 6.080

2008: 6.195

2011: 7.443

2014: 15.034

2017: 17.496

2020: 22.923

2023: 26.540

2026: 26.651

Fecha límite para anunciar alianzas o nuevos candidatos

Este próximo viernes 27 de noviembre es la fecha límite para el registro de los comités ante la Comisión Electoral de Peñarol, con sus respectivos lemas y número de lista, porque faltarán exactamente 15 días hasta la fecha marcada para los comicios: sábado 12 de diciembre.

Por otro lado, la fecha límite para la presentación de las hojas de votación con los candidatos es el siguiente miércoles 2 de diciembre, 10 días antes de los comicios y el día previo a la primera final por la Liga AUF Uruguaya 2026, que se jugará en el Centenario o Parque Viera depende de quién sea el rival de Peñarol en la definición.

