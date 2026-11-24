Rodrigo Rey, abogado que integró el equipo de Jorge Barrera en la causa de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil en 2024 e hincha fanático del club, fue uno de los nombres que surgió en el marco de la campaña electoral aurinegra para integrar el equipo de delegados que represente al club ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sin embargo, pese a recibir propuestas de distintos sectores, aclaró que no tiene intenciones de involucrarse activamente en ninguno de los proyectos políticos de cara a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre.

Rey reconoció que las propuestas lo tomaron por sorpresa y destacó especialmente la posibilidad de ocupar un segundo lugar en la fórmula presidencial de Freddy García. "Me toma por absoluta sorpresa, creo que era desmedidamente generosa la oferta de un segundo lugar. Por supuesto que decliné por razones profesionales y otras que me reservo por respeto a la calidad de la oferta", expresó en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva).

Entre esas razones mencionó su compromiso con la investigación por la muerte de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que falleció el 13 de mayo de 2023 en el ingreso al Estadio Campeón del Siglo, cuando intentaba saltar una reja. Mientras las autoridades sostuvieron que se trató de un accidente, la defensa sostiene que la muerte fue consecuencia de un forcejeo con efectivos policiales.

"Me propuse a mí mismo, a raíz de la causa Nacho, no formar parte activamente electoralmente de ningún proyecto, más allá de que tengo mi corazoncito electoral depositado en alguna candidatura. Por eso decliné la propuesta de García para ser su vicepresidente, y también en privado otras propuestas de integrar activamente listas", explicó.

En ese sentido, Rey se refirió a una pericia incorporada recientemente a la investigación y consideró que representa un avance importante para esclarecer lo sucedido. "Apareció una pericia que confirma la aproximación intuitiva de cualquier persona que vea los videos desde distintos ángulos, de lo que hizo la Policía con el cuerpo de Nacho", señaló.

Y agregó: "La perito es contundente. Dice en criollo que sí, que es claro que la tracción de la Policía agravó el daño vascular y eso derivó en la muerte del joven. Eso científicamente acreditado es un envión muy importante para la investigación".

El abogado también destacó el trabajo periodístico sobre un caso que, según entiende, no siempre genera interés por tratarse de un tema incómodo y alejado de la actualidad estrictamente deportiva. Su objetivo, dijo, es "terminar el año colocando la investigación del caso Ignacio Suárez en la mayor proximidad de la verdad, para que Claudia tenga una Navidad en paz".

Rodrigo Rey, Roger Gomes, Jorge Barrera y Eduardo Benfica, saliendo de Penitenciaria Bangú, donde se encuentran los dos hinchas de Peñarol que aún están detenidos. Foto: @JorgeCBarrera

Rey pidió un debate entre los candidatos a presidente de Peñarol

Más allá de su decisión de mantenerse al margen de la disputa electoral, Rey fue crítico con el rumbo que tomó la campaña y reclamó que los aspirantes a la presidencia de Peñarol pongan el foco en el proyecto deportivo para los próximos tres años.

"La discusión de quién es el mejor nombre para la AUF es del futuro, la discusión del presente electoral debería ser hablar de fútbol. Hablar menos de infraestructura, de predios, de intereses, incluso de seguridad, porque son todas cuestiones que el sentido común indica cómo deben resolverse", manifestó.

Para el abogado, la discusión sobre el modelo deportivo es el aspecto que debería ocupar el centro de la campaña. En ese contexto, consideró que Juan Pedro Damiani, presidente honorario de Peñarol, no debería quedar exento de un intercambio público con los demás candidatos.

"Un presidente honorario de la magnitud de Juan Pedro no nos puede privar de verlo debatiendo con otros candidatos. Creo que el único presidente que puede ahorrarse el derecho a no debatir es Florentino Pérez, porque ganó 37 títulos y siete Champions. Pero después (Joan) Laporta y (Víctor) Font debatieron (previo a las elecciones del FC Barcelona)", sostuvo.

Rey argumentó que un debate permitiría conocer las propuestas concretas de cada candidato y evaluar su capacidad para defenderlas. "El debate enriquece, dignifica y permite pasar del adjetivo al contenido. Porque lo que se llama profesional, gestión competitiva, mejorar el diseño técnico, vos lo tenés que bajar a tierra cuando debatís", explicó.

Incluso fue más allá y aseguró que, como socio y elector, necesita escuchar una confrontación de ideas que no encuentra en las entrevistas individuales. "Si me privaron en esta elección como elector de votar al candidato natural que es mi amigo Jorge Barrera, que debería ser sin duda alguna presidente de Peñarol y creo que debió serlo como candidatura de unanimidad y unidad en estos comicios, le pido por favor a todos los candidatos que no me priven de escucharlos debatir", expresó.

También se refirió al liderazgo de las encuestas y a la posibilidad de que ese candidato evite el intercambio con sus competidores. "El candidato que lidera las encuestas es un candidato del pasado, sin embargo tiene la fortaleza de ser del futuro. Ahora, esa candidatura del futuro no puede descansarse en el teorema básico electoral de que el primero no debate con el segundo", afirmó.

Juan Pedro Damiani en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

Su posible participación en la AUF: "Defender a Peñarol sería un sueño"

Aunque descartó involucrarse electoralmente, Rey dejó abierta la puerta a integrar la delegación de Peñarol ante la AUF una vez que se conozcan las nuevas autoridades. Según contó, recibió propuestas de distintos candidatos, entre ellos Evaristo González y Rodolfo Catino, además de una mención del actual presidente Ignacio Ruglio.

"Me toca el otro corazón profesional, que es la defensa de intereses, que es a lo que me dedico profesionalmente y es mi pasión. Defender a Peñarol sería un sueño, no es una aspiración electoral sino de participación institucional", manifestó.

Sobre la posibilidad de representar al club, planteó que el primer paso debe ser construir una relación institucional adecuada, sin recurrir a la confrontación permanente.

"Lo principal en la AUF es el desembarco, que los gringos llaman soft landing. No entrar a las piñas ni a las patadas, ni con la prepotencia. Sino entrar con la rudeza de la verdad: no ir de pesado ni introvertido ni tímido", explicó.

En esa línea, consideró que Peñarol debe recuperar el peso que entiende que le corresponde dentro de la estructura del fútbol uruguayo. Para eso, sostuvo, necesita presentar posiciones técnicas fundadas, claras y respetuosas, con una postura ofensiva desde lo institucional.

"Peñarol tiene que expresar una posición técnica ofensiva, clara y respetuosa para respetar su correlación de fuerza histórica, que es la mitad más uno del fútbol uruguayo", concluyó.

