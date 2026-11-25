Mientras Peñarol se apronta para las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 en lo deportivo, en lo institucional la campaña electoral sigue su curso y toma más forma a pocos días del acto que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre.

Y si bien lo medular para el club es salir campeón, las elecciones en Peñarol se roban la agenda y en las últimas horas, Diego Fernández, encargado de infraestructura de la institución Mirasol, denunció algunos problemas en el Estadio Campeón del Siglo.

“No solo se llueven los vestuarios y yo ya lo reclame hace un montón de tiempo, En eso es verdad lo que dijo Evaristo y todo lo que yo diga es así y lo respaldo”, expresó Diego Fernández en diálogo con “Vamos Que Vamos” (El Espectador Deportes) al ser consultado por esta situación que Evaristo González puso arriba de la mesa al declarar que se llueven los vestuarios del escenario aurinegro.

“No lo digo por campaña ni por política, yo te invito un día que llueva bastante y matamos el mito de que no se llueve el estadio. El estadio es un colador. Los días de mucha lluvia es un colador. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién reclamó eso?”, añadió el encargado de infraestructura para luego continuar diciendo: “Por suerte nosotros confeccionamos un acta que está con fecha anterior al vencimiento, que llevamos una escribana a pedido del vicepresidente de Peñarol, que había algunas cosas que había que reclamar”.

Diego Fernández, presidente del área de infraestructura de Peñarol. Foto: Social CAP

Fernández, que integra la agrupación “Viví Peñarol” que lidera Alejandro González —candidato a la vicepresidencia junto a Santiago Sánchez—, expresó además que “es verdad que Peñarol puede deber una cuota o dos cuotas, pero eso no te quita el derecho a reclamar porque si el deber es para que no me reclames, entonces durante 10 años debeme así no me reclamás”.

“El estadio no está terminado”, insistió el encargado de infraestructura de Peñarol que además apuntó contra lo hecho por la empresa Saceem, que fue la encargada de las obras del escenario que se inauguró el 28 de marzo de 2016 bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani en el club.

Por último, Diego Fernández cerró diciendo: “Le guste a quien no le guste, el estadio se llueve completito, los palcos y un montón de cosas. Espero que no llueva de acá al 12 porque los periodistas van a ir y lo van a buscar para ver”.