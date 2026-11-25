Uruguay llegaba al cruce con Francia con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, por lo que el DT Ignacio González optó por alinear con un once mixto luego de repetir el once titular en los dos primeros partidos ante Arabia y Haití. Estos dos finalizaron en victorias, por 3-2 y 4-1, respectivamente.

La Celeste lideraba el grupo D hasta que este miércoles cayó 3-0 ante los franceses y finalizó tercero en su grupo pese a que, al igual que Francia (+4 en goles) y Arabia (+1), cerró la fase de grupos con seis unidades. Si bien Uruguay también tiene +1 en diferencia de goles, se aplica el mismo sistema de clasificación que en el Mundial de mayores 2026, por lo que el desempate de goles a favor entre los tres, le da peor que al conjunto árabe.

Clasificación ofrecida por Sofascore

De esta manera y al finalizar en su grupo como uno de los mejores terceros, la Celeste deberá esperar que se termine de jugar la fecha, que va hasta el viernes, pasa saber con quién se enfrentará en los dieciseisavos de final, que comienzan el lunes 30 de noviembre.

El Mundial Sub 17 de Qatar 2026 cuenta con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada serie y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual comenzarán los cruces de eliminación directa. Para determinar cuáles serán los mejores terceros, el sistema de clasificación contempla los siguientes criterios de desempate, aplicados en orden:



Mayor cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos

Mejor diferencia de goles

Mayor cantidad de goles anotados (entre esos tres equipos)

Mejor puntuación de conducta deportiva, considerando las tarjetas recibidas

Sorteo realizado por FIFA



La fase de grupos de Uruguay

Facundo Rodríguez- Uruguay vs. Francia Mundial Sub 17 Foto: CONMEBOL

En su estreno, Uruguay se impuso por 3-2 ante Arabia Saudita en un encuentro en el que estuvo dos veces en desventaja, mientras que en su segunda presentación goleó 4-1 a Haití, también luego de comenzar abajo en el marcador, con tantos de Lautaro Muñiz, Pablo Barreiro, Nicolás Rodríguez y Alan Soares de Lima.

Por su parte, Francia comenzó su participación mundialista con una victoria por 3-1 frente a Haití, pero cayó sorpresivamente por 1-0 ante Arabia Saudita en la segunda jornada, por lo que todavía no tiene asegurada su clasificación.

A Uruguay le alcanzaba con un empate para quedarse con el primer puesto del Grupo D sin depender de lo que sucediera en el encuentro entre Arabia Saudita y Haití, que se disputó en simultáneo.