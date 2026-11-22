Después de la victoria 3-2 ante Arabia Saudita en el debut, la selección uruguaya que dirige Ignacio González repite equipo para enfrentar a Haití en la segunda fecha del Mundial Sub 17. Desde las 12:30 de este domingo, la Celeste enfrenta otro partido en el complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en la ciudad de Rayán. Se podrá ver a través de DSports y DGO.

Uruguay saldrá a la cancha con: Luis Machín; Dahel Guedes, Juan Fernández, Lautaro Muñiz, Felipe De León; Pablo Barreiro, Ramiro García, Thiago Brizuela; Alan Soares de Lima, Facundo Saldaña, Juan Gancheff.

Confirmado el once de Ignacio González: la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 repite el equipo del debut ℹ️ pic.twitter.com/3RWHCgqUFK — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 22, 2026

El tercer partido será el miércoles 25 de noviembre ante Francia, desde las 10:30.

Formato de disputa

Al igual que el último Mundial de mayores (Canadá, México y Estados Unidos en 2026), son 48 las selecciones que participarán de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar de este año. Por medio de un sorteo, los combinados participantes fueron repartidos en doce grupos de cuatro.

Los que avanzarán a los dieciseisavos de final serán aquellos equipos que terminen primeros y segundos en los grupos, mientras que los ocho mejores terceros también sacarán su pasaje a la siguiente instancia del certamen.

La final del torneo se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre en el Estadio Internacional Khalifa.

Los 21 convocados de Uruguay para el Mundial Sub 17

• Luis Machín (Nacional)

• Mateo Díaz (Peñarol)

• Bautista Gavary (Paysandú)

• Gabriel Da Silva (Peñarol)

• Lautaro Muñíz (Nacional)

• Johann Fernández (Boston River)

• Felipe De León (Nacional)

• Dante Rodella (Nacional)

• Dahel Guedes (Peñarol)

• Johel Farías (Nacional)

• Bruno Bueno (Nacional)

• Pablo Barreiro (Liverpool)

• Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque)

• Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid)

• Ramiro García (Nacional)

• Thiago Brizuela (Liverpool)

• Alan Soares De Lima (Defensor Sporting)

• Nicolás Scotti (Defensor Sporting)

• Facundo Saldaña (Boston River)

• Juan Gancheff (Boston River)

• Matteo Correia (Defensor Sporting)

