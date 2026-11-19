La selección de Uruguay Sub 17 , dirigida técnicamente por Ignacio González, comienza hoy su camino en el Mundial de la categoría en Qatar: será contra Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo D, a partir de la hora 11:00 y se podrá ver en vivo través de DSports y DGO por streaming.

Ese duelo entre la Celeste juvenil y el combinado saudí se llevará a cabo en el complejo deportivo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán, como todos los partidos de esta competencia con la salvedad de la final.

Primer tiempo

Alan Soares de Lima tuvo un primer acercamiento a los tres minutos: el jugador de Defensor pateó un balón que pasó por los caños de la defensa pero pasó ancho por el arco del arquero Abdullah Almas.

Mientras tanto, la Celeste dominaba el inicio en su debut en Qatar pero no generaba chance de gol. Así fue hasta los 13’, cuando Facundo Saldana tuvo la primera clara acción ofensiva de Uruguay, pero se topó con una buena intervención del arquero. Dos minutos después Felipe De León Barreiro probaron sin éxito.

A partir de ahí la intensidad bajó un poco y los defensas de Uruguay siguieron sin tener mucho trabajo. Soares de Lima volvió a tener un remate rastrero sobre los 33 minutos pero nuevamente se pasó de fuerza.

En el minuto 36 Dahel Guedes cometió un penal tonto en el área rival al agarrar a Albati de la camiseta y Faris Bushaqraa no perdonó desde los doce pasos.

Uruguay no merecía irse al descanso perdiendo y el 1-0 no reflejaba lo hecho por la Celeste en el primer tiempo, por lo que fue en busca del empate y lo encontró a los 44 minutos, a través de un buen remate de Pablo Barreiro.

Alineaciones

El primer once del Mundial de Uruguay es el siguiente: Luis Machín, Lautaro Muniz, Dahel Guedes, Felipe De León, Pablo Barreiro, Ramiro García, Thiago Brizuela, Juan Fernández, Juan Gancheff, Alan Soares de Lima, Facundo Saldana.

Así va la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 en el debut mundialista ☑️ pic.twitter.com/PoWIFVlJHh — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2026

Arabia Saudita, dirigida por Ahmed Alhanfoosh, alineará de la siguiente manera: Abdullah Almas; Yahia Tariq, Jawad Alhashemalsayed, Abdulrahman Al-Mami, Marwan Al-Yami, Ammar Maimani, Zaid Alburi; Shaman Al-Kahtani, Abdullah Al-Batli; Faris Bushaqraa, Abdullah Al-Dawsari.

Árbitro: Milos Milanovic

Asistentes: Milán Pasajlic y Nikola Djorovic

Cuarto árbitro: Elchin Masiyev

