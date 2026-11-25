La selección uruguaya Sub 17 enfrenta este miércoles a Francia desde las 10:30 horas en el complejo deportivo Aspire Zone de Doha, Qatar, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Ignacio González llega con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, pero con el objetivo de terminar en lo más alto de su serie y mantener el invicto en la Copa del Mundo.

La Celeste tuvo un comienzo auspicioso en el certamen, con dos victorias consecutivas en las que demostró capacidad de reacción para sobreponerse a las adversidades.

En su estreno, Uruguay se impuso por 3-2 ante Arabia Saudita en un encuentro en el que estuvo dos veces en desventaja, mientras que en su segunda presentación goleó 4-1 a Haití, también luego de comenzar abajo en el marcador, con tantos de Lautaro Muñiz, Pablo Barreiro, Nicolás Rodríguez y Alan Soares de Lima.

Por su parte, Francia comenzó su participación mundialista con una victoria por 3-1 frente a Haití, pero cayó sorpresivamente por 1-0 ante Arabia Saudita en la segunda jornada, por lo que todavía no tiene asegurada su clasificación.

A Uruguay le alcanza con un empate para quedarse con el primer puesto del Grupo D sin depender de lo que suceda en el encuentro entre Arabia Saudita y Haití, que se disputará en simultáneo.

Primer tiempo:

Con algunas variantes en el equipo titular, el comienzo del encuentro tuvo un tramite favorable a Francia. Uruguay sufrió varios ataques en los primeros diez minutos donde por cuestión de puntería no terminó en el primer gol del encuentro.

VENTAJA PARA FRANCIA



Aymen Amaaouch remató de zurda y la puso contra el palo izquierdo de Luis Machín para el 1-0 sobre Uruguay. #MundialSub17EnDSPORTS pic.twitter.com/0IZ51oMiWh — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026

A los 21 minutos tras una gran jugada colectiva del conjunto europeo Aymen Amaaouch convirtió con un remate de zurda cruzado.

Dos minutos después, no se terminaba de acomodar Uruguay y cayó el segundo de Francia en los pies de Aly Traore. La Celeste la perdió en salida y el delantero europeo no perdonó.

SEGUNDO GOL DE FRANCIA



Buena definición de Aly Traore para el 2-0 de los Blues frente a Uruguay. #MundialSub17EnDSPORTS pic.twitter.com/rHP8WsjX4Y — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026

Luego de la primera media hora donde Francia dominó absolutamente, la selección uruguaya se acomodó, mejoró y sobre el final de la primera parte generó alguna situación de peligro más que nada a través de pelotas quietas.

Así forma Uruguay ante Francia

Ignacio González confirmó el equipo titular para cerrar la fase de grupos de la Copa del Mundo: Luis Machín; Johann Fernández, Gabriel da Silva, Lautaro Muñiz, Felipe de León; Bruno Bueno, Facundo Rodríguez, Pablo Barreiro; Johel Farías, Alan Soares de Lima y Thiago Brizuela.

Así va la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 frente a Francia, en el cierre de la fase de grupos del Mundial ✍🏼 pic.twitter.com/4YEd41SNcP — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 25, 2026

El Mundial Sub 17 de Qatar 2026 cuenta con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada serie y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual comenzarán los cruces de eliminación directa.