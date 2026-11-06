Uruguay confirmó sus 21 convocados para el Mundial Sub 17 de Qatar: la lista completa y los clubes representados

La selección de Uruguay Sub 17 tiene definidos sus 21 futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. El entrenador Ignacio González dio a conocer la nómina de jugadores que representarán a la Celeste en el certamen.

Nacional es el club que más futbolistas aporta a la convocatoria, con siete jugadores. Lo siguen Peñarol, Boston River y Defensor Sporting, con tres representantes cada uno. Liverpool cuenta con dos convocados, mientras que Paysandú, Montevideo City Torque y Atlético de Madrid tienen uno cada uno.

La Copa del Mundo volverá a disputarse en Qatar, sede de la última edición, que consagró campeón a Portugal y marcó un hecho histórico: por primera vez participaron 48 selecciones.

Conmebol ya confirmó a sus siete representantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Uruguay integrará el Grupo D y ya conoce a sus tres rivales y el calendario de la primera fase. La Celeste debutará el jueves 19 de noviembre frente a Arabia Saudita, el domingo 22 se medirá con Haití y cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 ante Francia.

Ignacio González definió la lista de 21 jugadores que defenderán a la 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 en la Copa Mundial de Catar 📋 pic.twitter.com/0JU3W3wQhD — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 5, 2026

La lista completa de Uruguay Sub 17 para el Mundial de Qatar

Luis Machín (Nacional).

Mateo Díaz (Peñarol).

Bautista Gavary (Paysandú).

Gabriel da Silva (Peñarol).

Lautaro Muñiz (Nacional).

Johann Fernández (Boston River).

Felipe de León (Nacional).

Dante Rodella (Nacional).

Dahel Guedes (Peñarol).

Johel Farías (Nacional).

Bruno Bueno (Nacional).

Pablo Barreiro (Liverpool).

Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque).

Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid).

Ramiro García (Nacional).

Thiago Brizuela (Liverpool).

Alan Soares de Lima (Defensor Sporting).

Nicolás Scotti (Defensor Sporting).

Facundo Saldaña (Boston River).

Juan Gancheff (Boston River).

Matteo Correia (Defensor Sporting).

DT: Ignacio González.

Los clubes que más jugadores aportan

Nacional: 7 jugadores.

Peñarol: 3 jugadores.

Boston River: 3 jugadores.

Defensor Sporting: 3 jugadores.

Liverpool: 2 jugadores.

Paysandú: 1 jugador.

Montevideo City Torque: 1 jugador.

Atlético de Madrid: 1 jugador.

En total, son 21 futbolistas de ocho clubes diferentes los que integran la convocatoria de Ignacio González para representar a Uruguay en el Mundial Sub 17 de Qatar.