Qué rivales tendrá Uruguay: con dos selecciones por confirmar, se sortearon los grupos del Mundial Sub 17

Luego de una fase de grupos muy pareja a pesar de no haber compartido la serie con Argentina y Brasil, la selección uruguaya de futbol sub 17 consiguió su clasificación al Mundial de la categoría luego de vencer al mejor tercero del otro grupo.

Después de golear 3-0 a Venezuela, que a posteriori también ganó su lugar, la Celeste volvió a asegurar su presencia en la cita mundialista de la categoría después de 13 años.

El pasado 16 de abril, Pablo Gancheff, Nicolás Scotti y Thiago Brizuela convirtieron los goles del equipo dirigido por Ignacio González ante la Vinotino, para garantizar la clasificación al Mundial.

Esta opa del Mundo se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. Se repetirá la sede de la última edición, que consagró a Portugal y por primera vez la Copa del Mundo tuvo 48 selecciones.

Conmebol ya confirmó a sus siete representantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, pero restan por definirse dos de las 48 selecciones. Copa Africana de Naciones Sub-17 de la CAF comenzó a disputarse en Marruecos el pasado 13 de mayo y se definirá el 2 de junio con dos nuevos clasificados al Mundial.

Los grupos ya fueron definidos y la Celeste ya conoce a sus rivales y tiene su calendario. La selección uruguaya Sub 17 debutará integrará el Grupo D y hará su estreno el jueves 19 de noviembre frente a Arabia Saudita, el domingo 22 se medirá con Haití y cerrará su participación en primera fase el miércoles 25 de noviembre enfrentando a Francia.

Los grupos del Mundial Sub 17 2026:

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador

Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca

Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia

Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras