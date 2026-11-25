Racing y Liverpool transitaron caminos diferentes para llegar a un mismo destino. Uno encontró en la continuidad de un proyecto la fórmula para conquistar el Torneo Apertura; el otro debió cambiar de rumbo en plena temporada para alcanzar su mejor versión y quedarse con el Clausura. Este viernes estarán frente a frente por un lugar en las finales de la Liga AUF Uruguaya frente a Peñarol.

Detrás de las dos conquistas aparecen las figuras de Cristian Chambian y Jorge Fossati, entrenadores de distintas generaciones, con trayectorias dispares y que asumieron sus respectivos desafíos en contextos diferentes. Mientras uno construyó su carrera como entrenador dentro de la propia institución, sin haber sido futbolista profesional, el otro llegó respaldado por décadas de experiencia, títulos nacionales e internacionales y pasajes por selecciones nacionales.

Chambian desembarcó en Racing en 2019 para trabajar en las divisiones formativas, dirigió diferentes categorías, llegó a la Tercera División en 2024 y en febrero de 2025 asumió la conducción del plantel principal tras la salida de Darío Rodríguez.

Lo que inicialmente parecía un interinato terminó convirtiéndose en un proyecto a largo plazo. Cerró su primera temporada con 18 triunfos, 11 empates y 16 derrotas en 45 encuentros oficiales, clasificó al equipo a la Copa Sudamericana y se ganó la confianza de la dirigencia para continuar. La recompensa llegó en el primer semestre de 2026, cuando la Escuelita de Sayago conquistó el primer título de Primera División de su historia.

Liverpool, por su parte, comenzó el año bajo la conducción de Camilo Speranza, quien dejó su cargo en pleno Apertura. Tras un breve interinato de Gustavo Ferrín, la dirigencia apostó por Fossati, que asumió a fines de abril con el desafío de imprimirle su sello a un equipo con la competencia en marcha. La transformación no fue inmediata, pero el experimentado entrenador encontró las herramientas para potenciar al plantel y convertirlo en protagonista del segundo semestre.

Racing y Liverpool: dos campañas con recorridos opuestos

Los números también reflejan los diferentes caminos que recorrieron ambos equipos a lo largo de la temporada. Racing conquistó el Torneo Apertura con 31 puntos de 45 posibles y una efectividad del 68,9%, mientras que Liverpool acumuló 20 unidades, con un rendimiento del 44,4%. En el Torneo Intermedio, el Cervecero volvió a sumar más que el negriazul: consiguió 10 puntos frente a los nueve del conjunto de Belvedere.

Sebastián Da Silva e Iván Manzur en Racing vs. Wanderers Foto: Leonardo Mainé

De esta manera, al comienzo del Clausura los separaban 12 unidades en la Tabla Anual. Racing acumulaba 41 puntos y Liverpool tenía 29. Fue entonces cuando el equipo de Fossati encontró su mejor versión y cambió la tendencia de la temporada. El Negro de la Cuchilla cosechó 33 puntos en el último torneo corto, cuatro más que en el Apertura y el Intermedio juntos, y registró una efectividad del 73,3%. Es decir, Liverpool consiguió más de la mitad de sus puntos de todo el año en el Clausura (53,2%).

En ese recorrido consiguió, además, dos triunfos de enorme valor anímico: venció consecutivamente a Peñarol y Nacional, ambos por 1-0.

Racing, en tanto, no consiguió sostener la efectividad que había mostrado en el Apertura, pero sumó 23 unidades en el Clausura que le permitieron finalizar tercero en la Tabla Anual con 64 puntos, apenas dos más que Liverpool, que terminó quinto.

Más parecidos que diferentes: las llamativas similitudes entre los campeones

Pese a haber transitado caminos distintos, los números finales de ambos equipos presentan llamativas similitudes. Tanto Racing como Liverpool ganaron 17 de los 37 partidos que disputaron durante la temporada regular y terminaron con idéntica diferencia de gol (+15).

El conjunto de Sayago convirtió 48 tantos y recibió 33, mientras que el negriazul anotó 49 y sufrió 34. Apenas un gol de diferencia tanto en sus registros ofensivos como defensivos. La diferencia de dos unidades en la Tabla Anual radica en que el Cervecero empató 13 encuentros y perdió siete, mientras que el Negro de la Cuchilla igualó en 11 oportunidades y cayó en nueve.

La efectividad a lo largo de toda la temporada también fue muy similar: Racing consiguió el 57,7% de los puntos que disputó y Liverpool el 55,9%. La solidez defensiva fue una de las virtudes que compartieron los campeones de los torneos cortos. El equipo de Chambian terminó con la segunda mejor defensa del Campeonato Uruguayo, solamente superado por Peñarol (29 goles recibidos), mientras que el de Fossati compartió el tercer mejor registro con Deportivo Maldonado.

Santiago Milano celebrando el gol de Liverpool que significó el 1-0 parcial ante Progreso. Foto: liverpoolfc1915 en Instagram.

Las distintas fórmulas para el gol y el peso de la pelota quieta en Racing

Si bien apenas un tanto separó a Racing de Liverpool en sus registros ofensivos, la distribución del goleo marca otra de las diferencias entre los campeones. Chambian encontró soluciones en diferentes sectores del campo y contó con 18 futbolistas que aportaron goles, seis más que Liverpool.

Sebastián Da Silva, con 10 conquistas, y Tomás Habib, con ocho, encabezaron el registro goleador del Cervecero. Entre ambos fueron responsables del 37,5% de los tantos del equipo de Sayago. Sin embargo, una de las particularidades de Racing fue el aporte ofensivo de sus defensores. Felipe Álvarez convirtió cuatro goles, Guillermo Cotugno tres, mientras que Ramiro Brazionis y Martín Ferreira aportaron uno cada uno.

Entre los cuatro anotaron nueve tantos, lo que representa el 18,8% de la producción ofensiva del equipo. Prácticamente uno de cada cinco goles de Racing llevó la firma de un defensor. El aprovechamiento de la pelota quieta, tanto en tiros libres como en saques de esquina, explica buena parte de ese registro y constituye una de las armas del conjunto de Chambian que puede adquirir especial relevancia en un encuentro sin margen de error.

Felipe Álvarez festeja su gol para Racing en el partido ante Boston River por el Torneo Intermedio. Foto: @RacingClubUru

Federico Martínez y los cuatro futbolistas que concentran el goleo de Liverpool

A diferencia de Racing, Liverpool concentró buena parte de su producción ofensiva en cuatro futbolistas: Federico Martínez (14 goles), Ruben Bentancourt (8), Facundo Barceló (7) y Diego Romero (6). Entre ellos convirtieron 35 de los 49 tantos del negriazul, lo que representa el 71,4% de su goleo. En contrapartida, los cuatro máximos artilleros de Racing fueron responsables del 54,2% de los goles de su equipo.

Otra de las diferencias está en el aporte goleador desde el fondo: Santiago Milano, con un tanto, fue el único zaguero central de Liverpool que logró convertir durante el Campeonato Uruguayo. El equipo de Fossati cuenta, además, con uno de los principales artilleros del fútbol uruguayo. Federico Martínez convirtió 14 goles en 34 presentaciones y fue responsable del 28,6% de los tantos del negriazul. Es decir, casi tres de cada diez goles de Liverpool llevaron su firma.

Solamente Maximiliano Gómez, con 19 conquistas en 31 partidos, y Matías Arezo, con 15 en 34 encuentros, lo superan en la tabla de goleadores. El delantero de Nacional ya no tendrá actividad por el Campeonato Uruguayo, mientras que Martínez y Arezo tendrán la posibilidad de incrementar sus registros en la definición del título.

Federico Martínez celebra un gol con Liverpool a Juventud en el Viera. Foto: Estefanía Leal

La cuenta pendiente de Liverpool ante Racing

Pese al poderío ofensivo del negriazul, Racing fue uno de los equipos que consiguió neutralizarlo durante toda la temporada. En los tres enfrentamientos que protagonizaron en 2026, el Cervecero no solamente se mantuvo invicto, con un triunfo y dos empates, sino que tampoco recibió goles.

Encontrar la fórmula para vulnerar al conjunto de Sayago será uno de los principales desafíos de Fossati, mientras que Chambian intentará trasladar a la semifinal la eficacia de los planteamientos que le permitieron terminar con saldo favorable en los enfrentamientos directos.

Franco Suárez y su lamento en el partido entre Liverpool y Racing. Foto: Estefanía Leal.

Para Racing, la posibilidad de conquistar el Campeonato Uruguayo representa la oportunidad de escribir la página más importante de su historia. Para Liverpool, significa reafirmar el crecimiento deportivo de los últimos años y volver a levantar el trofeo que consiguió por primera vez en 2023.

La continuidad de un proyecto frente a la capacidad de reinventarse en plena competencia, la variedad de recursos ofensivos frente a la contundencia de sus principales artilleros y dos generaciones de entrenadores que encontraron distintas fórmulas para ser campeones.