La Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya 2026 resolvió fijar la semifinal entre Racing y Liverpool en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado para el viernes 27 de noviembre. Aún no se estableció cuál será el horario para el partido que definirá a uno de los finalistas del certamen más importante del fútbol uruguayo.

La Escuelita de Sayago accedió a este duelo por haber sido el campeón del Torneo Apertura, mientras que el Negro de la Cuchilla lo alcanzó por proclamarse en el Torneo Clausura, hito que logró el pasado domingo al vencer de forma agónica a Danubio por 2-1 en Jardines del Hipódromo.

Sebastián Da Silva y Tomás Habib festejan uno de los goles de Racing ante Cerro Largo por el Torneo Clausura. Foto: Racing Club

Cabe destacar que este partido entre el Cervecero y el negriazul se debe disputar en un escenario neutral. Asimismo, el Estadio Centenario no está disponible debido a que está reservado para lo que será la final de la Copa Libertadores de América del sábado 28 de noviembre entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata.

El otro finalista de la Liga AUF Uruguaya 2026

El otro finalista por el principal título del fútbol uruguayo se definirá este jueves con tres partidos que se llevarán a cabo de forma simultánea. Porque Peñarol, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado tienen chances de quedarse con la Tabla Anual, hecho que les daría el pasaje de forma directa a los duelos decisivos por la Liga AUF Uruguaya 2026.

El elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre —que arrastra una racha de seis juegos sin conocer la victoria entre todas las competencias— es el líder de la acumulada con 66 puntos, lo sigue el Ciudadano con 64 y el podio lo cierra el equipo fernandino con 63 unidades. Es por esto que los partidos de estos equipos se llevarán a cabo este jueves y a partir de la hora 16:30

El Mirasol se mide ante Cerro Largo en su vuelta al Estadio Campeón del Siglo y con sus hinchas tras cumplir la sanción que recibió en los incidentes del clásico ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En tanto que el conjunto que conduce técnicamente Marcelo Méndez visitará a Progreso —equipo que perdió la categoría— en el Parque Abraham Paladino, a partir de la hora 16:30.

El otro choque de la jornada tendrá la visita de Deportivo Maldonado en el Campeones Olímpicos de Florida con la misión de ganarle a Boston River y esperar resultados en el Campeón del Siglo y el Parque Paladino para soñar con la Tabla Anual.