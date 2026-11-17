Liverpool atraviesa los años más exitosos de su historia. Desde aquel primer título de Primera División conseguido en 2019, el equipo de Belvedere levantó 11 trofeos en siete años y se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol uruguayo. Sin embargo, hay una cuenta pendiente que todavía no pudo saldar: nunca ganó una semifinal del Campeonato Uruguayo.

Con la reciente consagración en el Torneo Clausura 2026, el negriazul se aseguró un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo, donde tendrá que enfrentar a Racing, campeón del Apertura, en un partido único que determinará cuál de los dos avanzará a las finales frente al ganador de la Tabla Anual.

Será la quinta vez que Liverpool dispute una semifinal por el título de campeón uruguayo y buscará cortar una particular racha: perdió las cuatro anteriores, incluso aquella que disputó en 2023, cuando terminó conquistando el Campeonato Uruguayo por primera vez en su historia.

De los 11 títulos que consiguió desde 2019, cuatro le permitieron acceder a la definición del Campeonato Uruguayo. En tres oportunidades quedó eliminado en semifinales y en la restante, pese a perder, tuvo una segunda oportunidad por haber conquistado la Tabla Anual.

2020: Rentistas lo eliminó por penales

La primera experiencia de Liverpool en una semifinal del Campeonato Uruguayo llegó en la temporada 2020, cuando el negriazul se consagró campeón del Torneo Clausura y tuvo que enfrentar a Rentistas, que había ganado el Apertura.

En aquella definición, ambos equipos igualaron 1-1 y el Bicho Colorado se impuso 3-2 en la tanda de penales, dejando al equipo de Belvedere sin posibilidades de conquistar el título.

Rentistas avanzó a las finales frente a Nacional, que había ganado la Tabla Anual gracias, en buena medida, a los puntos obtenidos durante el Torneo Intermedio. El tricolor terminó coronándose campeón uruguayo con un global de 4-0.

2022: Nacional volvió a dejarlo por el camino

Dos años después, Liverpool volvió a meterse en la definición, esta vez como campeón del Torneo Apertura. Su rival fue Nacional, que había conquistado el Clausura y también la Tabla Anual.

En la semifinal, el encuentro terminó 1-1 en los 90 minutos, pero el tricolor fue superior en el alargue y terminó imponiéndose 4-1.

Como Nacional también había ganado la Tabla Anual, aquella victoria le permitió consagrarse directamente campeón uruguayo, sin necesidad de disputar finales.

2023: perdió la semifinal, pero terminó siendo campeón uruguayo

La tercera oportunidad fue completamente diferente y terminó con la mayor alegría de la historia de Liverpool.

En 2023, el negriazul conquistó el Torneo Intermedio tras derrotar 1-0 a Defensor Sporting, ganó el Clausura y también se quedó con la Tabla Anual. Peñarol, por su parte, había sido campeón del Apertura. Ambos equipos se enfrentaron en la semifinal del Campeonato Uruguayo y el carbonero se impuso 1-0 en el tiempo suplementario.

Sin embargo, Liverpool tenía una ventaja que no había conseguido en sus anteriores definiciones: era el ganador de la Tabla Anual y, por lo tanto, tenía asegurada una segunda oportunidad.

La derrota frente a Peñarol obligó a disputar dos finales para determinar al campeón uruguayo. En la ida, Liverpool ganó 2-0 en Belvedere y en la revancha volvió a imponerse, esta vez 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo. Con un contundente global de 3-0, el equipo negriazul conquistó su primer Campeonato Uruguayo.

De esta manera, el único título de campeón uruguayo de Liverpool llegó en una temporada en la que tampoco pudo superar la semifinal.

Liverpool campeón uruguayo 2023. Foto: Estefanía Leal.

2025: Volvió a caer frente a Peñarol

La cuarta y más reciente experiencia llegó en 2025, cuando Liverpool volvió a conquistar el Torneo Apertura y tuvo que enfrentar a Peñarol, que había ganado el Clausura y también el Intermedio, este último tras derrotar por penales a Nacional.

El enfrentamiento entre negriazules y aurinegros terminó igualado en los 90 minutos, pero Peñarol consiguió imponerse 2-1 en el alargue y avanzó a las finales. Liverpool volvió a quedarse por el camino y el carbonero pasó a definir el título frente a Nacional, ganador de la Tabla Anual.

En la primera final, disputada en el Campeón del Siglo, igualaron 2-2, mientras que en la revancha el tricolor se impuso 1-0 en el Gran Parque Central y se coronó campeón uruguayo.

Abel Hernández abre el marcador en la semifinal entre Liverpool y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

2026: Racing, el rival para cortar la racha

Ahora Liverpool tendrá una nueva oportunidad de romper esa estadística negativa cuando enfrente a Racing, que se ganó su lugar en la definición tras conquistar el Torneo Apertura.

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 2026, con un historial que hasta el momento favorece a los de Sayago.

El 21 de marzo, por la séptima fecha del Apertura, Racing se impuso 1-0 en el Parque Osvaldo Roberto. Posteriormente, el 22 de mayo, igualaron 0-0 por la segunda fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

El antecedente más reciente fue el 20 de septiembre, por la séptima fecha del Torneo Clausura, cuando volvieron a empatar sin goles, esta vez en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Por lo tanto, Liverpool todavía no pudo derrotar a Racing en 2026: acumula una derrota y dos empates, sin haber convertido goles en ninguno de los tres enfrentamientos.

La semifinal será una oportunidad para cambiar esa historia y también para cortar una racha que lo persigue desde su primera participación en una definición del Campeonato Uruguayo.

Álex Vázquez de Racing frente a Liverpool. Foto: Racing

Los números son contundentes: cuatro semifinales disputadas, cuatro derrotas y tres eliminaciones. La única excepción fue 2023, cuando logró sobreponerse a la caída frente a Peñarol y terminó levantando la copa gracias a la ventaja deportiva obtenida por ganar la Tabla Anual.

Hay otra particularidad que acompaña este historial: de las cuatro definiciones del Campeonato Uruguayo en las que participó Liverpool, Nacional terminó siendo campeón en tres (2020, 2022 y 2025), mientras que el negriazul se quedó con el título restante (2023).

Ahora, con 11 títulos conquistados en los últimos siete años, Liverpool buscará sumar una nueva página a su época dorada y conseguir algo que todavía no pudo lograr: ganar una semifinal del Campeonato Uruguayo.