"Le tocó a mi viejo pero podría haber sido a cualquier niño": Didi Zabala denunció agresiones en Danubio-Liverpool

"Hoy le tocó a mi viejo pero podría haber sido a cualquier niño". Así comienza el descargo de Diego Zabala tras una jornada amarga de domingo en Jardines del Hipódromo. El jugador festejó porque Liverpool se coronó campeón del Torneo Clausura pero pos partido denunció una situación que le tocó vivir a su padre en la tribuna visitante del María Mincheff de Lazaroff.

"Este 'hincha' tirando piedras se la dio en la cabeza a mi padre. Por suerte está bien pero ojalá la gente de Danubio y la encargada de estos temas pueda identificar a esta persona y tomar medidas", añadió el jugador en el reclamo que hizo a través de su cuenta en la red social X.

Hoy le tocó a mi viejo pero podría haber sido a cualquier niño. Este “hincha”tirando piedras se la dio en la cabeza a mi padre. por suerte está bien pero ojalá la gente de @DanubioFC y la encargada de estos temas pueda identificar a esta persona y tomar medidas pic.twitter.com/OwtX5EQ8yQ — Diego Zabala (@DiegoZabala18) November 16, 2026

Didi adjuntó un video y varias fotos para señalar al presunto hincha de la Franja que lanzó los proyectiles y esta mañana dio más detalles de lo sucedido e incluso expresó que ya tomó conocimiento de quién fue el autor de la agresión.

“Fue un hecho lamentable lo de ayer. Mi padre recibió una pedrada y esta persona que tiró piedras, también lastimó a una niña de cuatro años”, expresó Zabala en diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Y fue a más: “Tenemos claro quién es la persona que tiró piedras, representa a Uruguay en artes marciales. Le pasé todo a la gente de Liverpool, ya tienen todos los datos para que se tomen las medidas que se tengan que tomar", denunció el ex Nacional.

Más allá de este episodio, Zabala se mostró contento por conseguir el pase a la final y optó por no subestimar a Racing, que se ganó el lugar en la semifinal tras ser campeón del Apertura. “El partido contra Racing va a ser durísmo, no les pudimos ganar en todo el año”, reconoció.

Liverpool quiere seguir haciendo historia

Jorge Fossati saluda a Matías Mir luego de lograr el Torneo Clausura con Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez | El País

La conquista del Clausura no representa el final de la temporada para Liverpool. Por el contrario, el negriazul aseguró su participación en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El equipo de Fossati deberá enfrentar a Racing, campeón del Torneo Apertura, en una semifinal que determinará quién avanzará a las finales frente al ganador de la Tabla Anual.

De conseguir el Campeonato Uruguayo, Liverpool sumaría su segunda estrella y el duodécimo título de esta extraordinaria etapa.

Los 11 títulos de Liverpool desde 2019

En poco más de siete años, Liverpool consiguió una cosecha extraordinaria que incluye un Campeonato Uruguayo, dos Apertura, tres Clausura, dos Intermedio y tres Supercopas Uruguayas.

1. Torneo Intermedio 2019 — Paulo Pezzolano.

2. Supercopa Uruguaya 2020 — Román Cuello.

3. Torneo Clausura 2020 — Marcelo Méndez.

4. Torneo Apertura 2022 — Jorge Bava.

5. Supercopa Uruguaya 2023 — Jorge Bava.

6. Torneo Intermedio 2023 — Jorge Bava.

7. Torneo Clausura 2023 — Jorge Bava.

8. Campeonato Uruguayo 2023 — Jorge Bava.

9. Supercopa Uruguaya 2024 — Emiliano Alfaro.

10. Torneo Apertura 2025 — Joaquín Papa.

11. Torneo Clausura 2026 — Jorge Fossati.

Jorge Bava encabeza la clasificación de entrenadores más ganadores de este período con cinco conquistas, mientras que los otros seis técnicos aportaron un título cada uno.