Fechas para la definición de la Liga AUF Uruguaya: quiénes aseguraron su lugar y cuándo y dónde se jugaría

Liverpool se coronó campeón del Clausura de manera anticipada luego de una heroica remontada sobre Danubio con un hombre menos y de visitante en Jardines. La Franja empezó ganando por un gol de Mateo Peralta a los 23' pero el Negro de la Cuchilla lo dio vuelta con dos goles seguidos a los 82' y 84', de Ruben Bentancourt y Diego Romero.

De esta manera, el equipo de Jorge Fossatti está en la semifinal, donde debe jugar frente al campeón del Apertura, Racing, por un lugar en las finales contra el ganador de la Tabla Anual, que se va a definir este jueves entre Peñarol, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado.

La Mesa Ejecutiva trabaja en definir el calendario tras los contratiempos del recorte de posibilidades con los fines de semana que no se jugó, primero por la visita del papa León XIV, este próximo sábado y domingo por las elecciones del BPS y el siguiente, que tendrá la disputa de la final de la Libertadores en Montevideo.

Una vez finalizada la fecha 15 del Clausura, que se disputará entre este jueves 19, viernes 20 y lunes 23, se sabrá quién esperará en la final al ganador del cruce entre Racing y Liverpool. Este quedará clasificado a grupos de Libertadores y jugará las finales del Uruguayo, ida y vuelta, contra el ganador de la Tabla Anual.

Tentativo: 29 de noviembre en el Franzini

La Mesa Ejecutiva trabaja en definir cuándo será la semifinal pero al momento está fijada para el domingo 29 de noviembre. Un pequeño porcentaje de duda persiste ya que el Ministerio del Interior no asegura la presencia policial el día posterior a la final entre Palmeiras y Estudiantes.

La confirmación de la fecha también va a depender de si el ganador de la Anual es Peñarol o un equipo que requiere menor movimiento de seguridad policial. Además, por el encuentro internacional, no se podría utilizar el Estadio Centenario ese domingo, ya que estará en pleno desarme de las estructuras para el cruce internacional. El Franzini es el estadio que se impone como opción principal, aunque el Gran Parque Central podría ser otra de las opciones. Como Liverpool es uno de los finalistas, el Viera, donde estaba haciendo de local el negriazul, queda descartado.

Hay otro contratiempo en la fijación y es que también puede darse una final de desempate por la Tabla Anual, ya que si Deportivo Maldonado vence a Boston y Peñarol pierde ante Cerro Largo, ambos quedarán igualado con 66 unidades. Si se da este escenario, la semifinal sería el lunes 30 de noviembre o durante la semana.

Cabe recordar que la licencia de los futbolistas comienza el 8 de diciembre.

Así está la tabla Anual a falta de una fecha del Clausura

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura

Leonard Costa y Hernan Menosse, arbitro sacando tarjeta roja a futbolista de Boston River, expulsion de Leonard Costa - Boston River vs Deportivo Maldonado, 2-1, Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024 en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20240217, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Jueves 19/11

Boston River vs. Deportivo Maldonado

16:30

Campeones Olímpicos de Florida

Progreso vs. Montevideo City Torque

16:30

Paladino

Peñarol vs. Cerro Largo

16:30

Campeón del Siglo

Viernes 20/11

Liverpool vs. Wanderers

16:30

Parque Viera

Cerro vs. Nacional

16:30

Tróccoli

Racing vs. Central Español

16:30

Parque Roberto

Lunes 23/11

Juventud vs. Defensor Sporting

16:30

Parque Artigas

Albion vs. Danubio

19:30

Franzini