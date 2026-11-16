La era dorada de Liverpool: los 11 títulos que ganó en siete años y los técnicos que hicieron historia

Cuando el 8 de setiembre de 2019 Liverpool conquistó el Torneo Intermedio y celebró su primer título oficial de Primera División, ni el más optimista de sus hinchas hubiera imaginado lo que estaba por venir. Lo que parecía una conquista histórica y difícil de repetir terminó siendo el punto de partida de una era dorada que, siete años después, sigue sumando capítulos.

Este domingo 15 de noviembre de 2026, el equipo de Belvedere volvió a gritar campeón. Esta vez fue en Jardines del Hipódromo, donde derrotó 2-1 a Danubio en una remontada memorable y levantó el trofeo del Torneo Clausura con una fecha de anticipación.

El equipo dirigido por Jorge Fossati perdía 1-0 por el gol de Mateo Peralta y jugaba con diez futbolistas desde los 64 minutos por la expulsión de Lucas Acosta. Sin embargo, Ruben Bentancourt empató a los 82' y Diego Romero completó la remontada apenas dos minutos después para desatar un nuevo festejo negriazul.

Fue el undécimo título de Liverpool desde 2019, una cifra que refleja la transformación deportiva de una institución que durante más de un siglo había tenido sus principales alegrías en las categorías de ascenso.

De una primera conquista histórica a acostumbrarse a ganar

Detrás de esta etapa aparece una figura fundamental: José Luis Palma. La gestión del histórico presidente de Liverpool permitió consolidar un proyecto deportivo que, con distintos entrenadores y planteles, consiguió sostener al club entre los principales protagonistas del fútbol uruguayo.

Antes de 2019, las vitrinas de Belvedere tenían siete títulos correspondientes a divisionales inferiores: uno de Tercera Categoría en 1916, dos de Divisional Intermedia en 1919 y 1937, y cuatro de Segunda División Profesional en 1966, 1987, 2002 y 2014/15.

El primer gran salto llegó en 2019, cuando Paulo Pezzolano condujo al equipo a la conquista del Torneo Intermedio. Aquella consagración abrió las puertas a la Supercopa Uruguaya 2020, que Liverpool también ganó, esta vez con Román Cuello como entrenador.

La racha continuó con Marcelo Méndez, quien llevó al negriazul a conquistar el Torneo Clausura 2020, que debido a la pandemia terminó de disputarse en marzo de 2021.

Tres títulos en tres temporadas consecutivas comenzaban a demostrar que lo de Liverpool no era una casualidad.

Jorge Bava - Liverpool vs Danubio, 1-0, Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2023, en el Estadio Belvedere de Montevideo, ND 20230826, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Jorge Bava y la etapa más ganadora de Liverpool

Si hubo un entrenador que marcó un antes y un después en esta historia fue Jorge Bava.

En junio de 2021, el entonces arquero decidió colgar los guantes y asumir inmediatamente la dirección técnica del equipo. Lo que siguió fue una de las etapas más exitosas en la historia de la institución.

Bava conquistó cinco títulos en dos temporadas y media: el Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Intermedio 2023, el Clausura 2023 y el Campeonato Uruguayo 2023.

Este último fue el más importante de todos. Liverpool consiguió por primera vez en su historia el título de campeón uruguayo y bordó su primera estrella, alcanzando una dimensión deportiva que pocos años antes parecía impensada.

Tras la salida de Bava, el club mantuvo su costumbre de levantar trofeos. Emiliano Alfaro comenzó su ciclo como entrenador conquistando la Supercopa Uruguaya 2024, aunque posteriormente los resultados no acompañaron.

En 2025 llegó una nueva alegría con Joaquín Papa, quien condujo al equipo al título del Torneo Apertura. Fue una conquista que tuvo como protagonistas a Abel Hernández con sus goles, Sebastián Lentinelly con sus atajadas y un plantel que volvió a demostrar su capacidad para competir.

Sebastián Lentinelly y Abel Hernández, figuras del Liverpool campeón del Torneo Apertura 2025. Foto:

Jorge Fossati y el undécimo título de una era inolvidable

La temporada 2026 también tuvo sus dificultades para Liverpool. Después de un comienzo irregular, Jorge Fossati asumió la dirección técnica en mayo, de cara al Torneo Intermedio.

Los primeros resultados no fueron los esperados, pero el experimentado entrenador consiguió reconstruir al equipo y encontrar una identidad que terminó dando sus frutos en el segundo semestre.

A falta de una fecha para terminar el Clausura, Liverpool acumula diez victorias, dos empates y una derrota, números que explican la gran campaña del equipo de Belvedere.

La consagración frente a Danubio fue una muestra del carácter de un plantel que, incluso con un futbolista menos y el resultado adverso, encontró la manera de quedarse con los tres puntos y levantar otra copa.

Con este título, Fossati se sumó a la lista de seis entrenadores que consiguieron dar una vuelta olímpica con Liverpool desde 2019: Paulo Pezzolano, Román Cuello, Marcelo Méndez, Jorge Bava, Emiliano Alfaro y Joaquín Papa.

Liverpool campeón del Torneo Clausura 2023. Foto: Ricardo Figueredo

Los 11 títulos de Liverpool desde 2019

En poco más de siete años, Liverpool consiguió una cosecha extraordinaria que incluye un Campeonato Uruguayo, dos Apertura, tres Clausura, dos Intermedio y tres Supercopas Uruguayas.

1. Torneo Intermedio 2019 — Paulo Pezzolano.

2. Supercopa Uruguaya 2020 — Román Cuello.

3. Torneo Clausura 2020 — Marcelo Méndez.

4. Torneo Apertura 2022 — Jorge Bava.

5. Supercopa Uruguaya 2023 — Jorge Bava.

6. Torneo Intermedio 2023 — Jorge Bava.

7. Torneo Clausura 2023 — Jorge Bava.

8. Campeonato Uruguayo 2023 — Jorge Bava.

9. Supercopa Uruguaya 2024 — Emiliano Alfaro.

10. Torneo Apertura 2025 — Joaquín Papa.

11. Torneo Clausura 2026 — Jorge Fossati.

Jorge Bava encabeza la clasificación de entrenadores más ganadores de este período con cinco conquistas, mientras que los otros seis técnicos aportaron un título cada uno.

Liverpool campeón uruguayo 2023. Foto: Estefanía Leal.

Liverpool quiere seguir haciendo historia

La conquista del Clausura no representa el final de la temporada para Liverpool. Por el contrario, el negriazul aseguró su participación en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El equipo de Fossati deberá enfrentar a Racing, campeón del Torneo Apertura, en una semifinal que determinará quién avanzará a las finales frente al ganador de la Tabla Anual.

De conseguir el Campeonato Uruguayo, Liverpool sumaría su segunda estrella y el duodécimo título de esta extraordinaria etapa.

Lo que comenzó en 2019 con una celebración inédita se transformó en una costumbre. Liverpool pasó de perseguir su primera conquista en Primera División a levantar 11 trofeos en poco más de siete años. Y, por lo demostrado hasta ahora, todavía tiene motivos para seguir soñando.