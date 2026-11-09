Federico Martínez, el goleador de Liverpool: la charla que cambió su futuro y el "sueño" de llegar a la semifinal

Federico Martínez es la figura indiscutida de Liverpool en lo que va del año. Tiene 14 goles en 35 partidos y lidera a un equipo que depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura. Detrás de su vigencia goleadora hay una historia de fidelidad al negriazul que lo llevó a iniciar su tercera etapa el pasado 11 de enero del 2026.

“Tenía ofertas de afuera, a mí lo que me estaba faltando los últimos dos años es que yo estaba arrancando tarde (la temporada) siempre, empezaba en febrero porque esperaba hasta lo último. La única oferta a principios de enero era la de Liverpool, después fueron surgiendo otras”, inició el delantero en diálogo con Ovación.

Entre febrero y diciembre del 2024 representó al Everton de Chile jugando a préstamo desde León, y luego pasó al Atlético Goianiense. En ese lapso de dos años no pudo ver a su hija con la asiduidad que deseaba. Y ese factor terminó siendo determinante para la decisión que tomó.

Su cariño por el club que lo formó como jugador profesional y lo llevó a estrenarse en Primera División fue clave, pero también una reunión que mantuvo con el presidente de Liverpool.

“Mi decisión por quedarme (en Uruguay) fue primero que nada porque José Luis Palma tuvo una charla conmigo y me hizo llegar el cariño hacia mí. Lo primero que me preguntó fue si yo tenía ganas de volver al club”.

Consultado acerca de si le impactó el don de Palma para convencer y transmitir el amor por el club, respondió: “A mí personalmente no me sorprendió porque lo conozco hace mucho y sé cómo es su forma de negociar”. En esa instancia se sintió valorado en todos los aspectos y aceptó el desafío.

Federico Martínez, el goleador de Liverpool, que lidera el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Hoy, que el equipo de Jorge Fossati es el único líder del Clausura con 30 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre Montevideo City Torque y cuatro sobre Nacional. En referencia a si cree que está viviendo un momento soñado a nivel de resultados y de funcionamiento, Martínez dijo: “Sí, sin duda que es un momento muy lindo. Nosotros a nivel futbolístico en el año pasamos momentos muy difíciles, costó mucho ponernos en este nivel y estoy disfrutando mucho la posibilidad que se nos está dando, el estar cerca de mi familia y de mi hija. El día a día en Liverpool también lo disfruto mucho por el grupo que tenemos”.

Hoy es el segundo máximo goleador del Clausura con siete goles, únicamente por detrás de Nahuel López y Nahuel Da Silva. En lo que va del año está tercero (14) solo por detrás de Maxi Gómez (19) y Álvaro López (17).

Sobre esta racha positiva confesó que hay algo de cierto en esa frase que indica que cada pelota que toca es gol, pero también le atribuye un mérito al colectivo: “Esa energía que uno va llevando y que se va contagiando de sus compañeros. Por ahí en otros momentos si no se te dan las cosas o tenés el arco cerrado es más difícil”.

Fossati asumió el mando del negriazul en una situación muy distinta a la actual. Pero en los 26 partidos que lleva dirigidos dotó al equipo de una gran eficacia (65%) colocándole su impronta. Respecto de cómo define su tipo de liderazgo, Martínez contestó en primera instancia: “Tiene una muy buena forma de llevar el grupo adelante, muy buen manejo, es una persona con mucha experiencia, creo que yo ni era nacido y él ya dirigía, así que imagínate”.

Federico Martínez habló con Ovación de su identificación con Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

En este sentido agregó: “Jorge nos fue implementando su forma de jugar, a nosotros nos costó al principio y hoy en día se logró lo que él nos pide. Nos sentimos muy bien y muy sólidos”.

Sobre los cambios tácticos que implementó en un momento adverso, acotó: “Sí, pasa que Liverpool también venía de un estilo de juego diferente a lo que él planteó desde el principio. Con Camilo Speranza no pudimos lograr lo que Liverpool venía haciendo y Jorge tiene su forma de jugar, que es distinta. La línea de tres nos da mucha seguridad”.

A la hora de definir la propuesta del entrenador no tuvo dudas: “Él lo que nos pide a nivel grupal es que seamos un equipo intenso, sólido, agresivo y compacto, son palabras que él tira en el día a día, que quizá por ahí se hacen reiterativas pero a nosotros nos da ese refresco. Uno a veces dice: 'es algo simple', pero a veces te olvidás en el día a día y nos lo hace recordar. A mí me pide que juegue libre por detrás del 9”.

Con la mira puesta en la recta final del Clausura, donde tendrán como rivales a Danubio y Wanderers, señala: “Estamos bien y tranquilos, no tenemos ningún tipo de presión; no dependemos del resultado de los otros, sino de nosotros”. En relación a si ya imagina una posible semifinal con Racing, Martínez afirmó: “Sí, todos tienen el pensamiento de poder llegar a una semifinal, tenemos ese sueño y ese objetivo que todo jugador tiene cuando arranca la temporada”.

El motivo por el que no celebró el gol que le anotó a Nacional en el Gran Parque Central

Federico Martínez de Liverpool y Francisco Calvo de Nacional. Foto: Estefanía Leal

En el cruce de la fecha 12 del Clausura Liverpool se impuso 1-0 de visita por el gol de Federico Martínez. “Siento respeto para un club como Nacional que me abrió las puertas y me parecía importante no gritar un gol contra ellos por abrirme las puertas en ese momento y tratarme como lo hicieron”, dijo.

Qué le genera la construcción del Nuevo Estadio Belvedere

Liverpool alcanzó a fines de octubre un preacuerdo con la empresa Saceem para llevar adelante la obra del Nuevo Estadio Belvedere con recursos propios. Consultado al respecto, Martínez dijo: “Me siento contento por ese proceso evolutivo de Liverpool”.