Gladiador vs. Liverpool en vivo por Copa AUF Uruguay: el equipo salteño quiere sorprender al negriazul

Gladiador de Salto tendrá este jueves uno de los desafíos más importantes de su historia en la Copa AUF Uruguay: enfrentará a Liverpool por los octavos de final. El partido comenzará a las 18:00 horas (DSports, DGO, Flow) en el estadio Raúl Saturnino Goyenola de Tacuarembó, donde el equipo salteño hará las veces de local ante un rival de Primera División.

El conjunto de Salto se ganó su lugar entre los 16 mejores luego de superar la eliminatoria de equipos amateurs. En aquella instancia igualó 1-1 frente a Sportivo Barracas y consiguió la clasificación en la definición por penales, donde se impuso 4-1. Ahora buscará dar un nuevo paso y conseguir una victoria que significaría uno de los resultados más importantes de su historia reciente.

Del otro lado estará Liverpool, que llega con la intención de imponer su jerarquía y continuar en carrera. El negriazul obtuvo su lugar en octavos tras vencer 1-0 a Cerro Largo en la segunda fase de la ruta profesional. Además, en la primera fase del torneo había conseguido dos triunfos: 2-0 frente a Fénix y 3-0 ante Colón, aunque también cayó 1-0 frente a Boston River.

El equipo de Belvedere sabe que deberá afrontar un partido de eliminación directa en una cancha neutral respecto a su habitual escenario, pero con la localía asignada al representante de OFI. Para Gladiador, en tanto, será una oportunidad de medirse ante un club de la máxima categoría y buscar otra sorpresa en una Copa que reúne a instituciones de todo el país.

Como ocurre en esta instancia, el ganador avanzará a los cuartos de final. En caso de empate al término de los 90 minutos, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Gladiador vs. Liverpool: alineaciones probables

Torneo: Copa AUF Uruguay 2026, octavos de final.

Día: jueves 5 de noviembre

Hora: 16:00

Estadio: Raúl Goyenola

Televisan: DSports/DGO y Flow

Gladiador (Salto): Leandro Fagúndez; César Brizuela, Lucas de Abreu, Bryan Ferreira, Luciano Araujo; Danilo Urruti, Sebastián Troche, Claudio de Abreu; Santiago Sagardia, Enzo Izaguirre, Jorge Echenausi.

DT. Jorge Noboa.

Liverpool. Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Laquidaín, Agustín Pereira, Enzo Castillo; Matías Mir, Joaquín Pintos, Ezequiel Olivera; Mateo Telechea, Joaquín Núñez, Gonzalo de Mello.

DT. Jorge Fossati

Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Juan Álvarez y Matías Rodríguez

Cuarto: Esteban Guerra

VAR: Santiago Motta y Diego Riveiro