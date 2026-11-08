Trabajó en un minimercado, debutó con 22 y hoy es figura del Liverpool puntero: la vida de Santiago Strasorier

Minuto 64 y Liverpool perdía 1-0 ante Independiente Medellín en el Parque Viera. Diego Romero ejecutó un tiro de esquina para que Santiago Strasorier ganara de cabeza y estableciera el empate. El argentino no aguantó la emoción, ya que jugaba su segundo partido en Primera División con 25 años y, además, debutaba en la Copa Libertadores. “Fue una locura, cuando hice el gol no caía. Encima fue mi familia. Mi padre, mi madre y uno de mis hermanos y se los puede dedicar”, le confesó a Ovación el defensor que trabajó mucho para tener esa oportunidad.

Nació en Córdoba Capital y siempre quiso ser futbolista, aunque —como todo en la vida— no fue sencillo. Arrancó en el equipo del barrio, el Club Atlético Las Palmas. Con 18 años debutó en la máxima categoría de ese club en una liga regional.

Al ser un equipo amateur, Strasorier dedicaba su tiempo a trabajar en el negocio familiar y a entrenar lo más parecido a un futbolista profesional. “Siempre traté de cuidarme y hacer doble turno. Con el entrenamiento del club seguro que me alcanzaba para jugar en la liga, pero quería más. Tenía 20 años y pretendía dar ‘el salto’. Iba al gimnasio, luego a trabajar y después al entrenamiento del equipo. Así todos los días”, relató.

La familia Strasorier posee un minimercado y eso le permitió al joven Santiago ir al gimnasio a la hora 8:00, luego al trabajo “desde las 9:00 hasta las 14:00 porque a las 15:00 comenzaba el entrenamiento” con Las Palmas. En 2023 llegó su primer salto: firmó con Juventud Antoniana de Salta, equipo del Federal A (tercera categoría para los elencos del interior de Argentina, que es profesional).

En esa divisional Strasorier tuvo su debut como profesional con 22 años y vivió un hecho que lo marcó: “Venía de jugar en la liga de mi barrio, con la gente que me conocía de siempre, y me tocó debutar en Juventud Antoniana en un clásico de verano ante Central Norte; la cancha estaba explotada, había cerca de 15.000 personas. Fue lindo y nuevo para mí”.

A fin de año regresó a Las Palmas para jugar un torneo regional por el ascenso al Federal A. Le fue bien, alcanzó la final, la perdió, pero el defensor pasó a Sportivo Las Parejas de Santa Fe.

Santiago Strasorier jugando en el Club Atlético Las Palmas. Foto: @santi.strasorier.

Jugó 26 encuentros, marcó dos goles y recibió ocho amarillas en 2024 en el Federal A. Al otro año Strasorier tuvo esa primera gran oportunidad para estar cerca de debutar en Primera.

Su pasaje a la B del fútbol argentino

Con 24 años, el zaguero cordobés viajó rumbo a Buenos Aires para firmar con Colegiales, equipo de la Primera Nacional (mejor conocida como la Segunda División). Firmar ese vínculo con el club, que es conocido por tener como hincha al relator argentino Mariano Closs, no significó por si mismo el famoso salto, sino que estuvo acompañado de la regularidad que mantuvo en el equipo titular en la campaña.

“En 2025 jugué casi todos los partidos, salvo dos o tres por lesión; hablando con la gente del club y mis compañeros me decían que me había ido bien y que podía dar otro salto”, sostuvo. Y lo consiguió porque el club de la capital de Argentina decidió comprar el pase.

Santiago Strasorier jugando para Colegiales, en la Segunda División del fútbol argentino. Foto: @santi.strasorier.

“Fue un año positivo, sabía que el sueño de debutar en una Primera División sea en Argentina, en Uruguay o en otro país estaba más cerca porque en la región se mira mucho el ascenso argentino. Por eso pensé que, tal vez, en 2026 se me daba de cumplir mi sueño”, dijo.

La llegada a Uruguay

La pretemporada en Colegiales arrancaba el 2 de enero, aunque unos días antes Strasorier recibió el llamado de su representante para informarle que el sueño estaba cerca de completarse. “Me dijo que hubo un contacto de Liverpool, que el DT había dado el ok para mi llegada y que no fuera a la pretemporada con Colegiales”, afirmó el defensor.

Tres días entrenando solo en Buenos Aires, averiguó sobre el equipo al que iba e hizo las valijas para irse a Montevideo. “Liverpool me sonaba por la participación en Copa, investigué un poco, sabía que venía a un club que estaba en un buen momento, ganando cosas todos los años, creciendo y vendiendo muchos jugadores”, indicó el argentino.

También le consultó a Matías Ferreira, uruguayo con el que compartió equipo en Colegiales y había “pegado re buena onda”. Sin embargo, Ferreira ya no estaba más en el conjunto argentino y Strasorier se lo volvió a cruzar, insólitamente, cuando ya estaba en Montevideo.

“Llego a Liverpool, hacemos un amistoso con la Mutual (la gremial de jugadores), y justo estaba él (Ferreira) porque no tenía club. Me dijo: ‘Quedate tranquilo que llegaste a un gran club y se maneja muy bien’. Eso me dio un poquito más de tranquilidad”, recordó.

Los cambios que pasó en el fútbol uruguayo

A Strasorier le llamó la atención la “gran paridad” que hay en el fútbol uruguayo. “Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Vos ves a los grandes y decís: ‘Con el presupuesto que manejan, capaz te pasan por arriba’. Nada que ver”.

En su arribo al fútbol uruguayo debió adaptarse al VAR, tecnología que no se usa en el ascenso argentino. Recordó lo que vivió en el debut ante Albion en la primera fecha del Torneo Apertura. “Hicimos el gol y lo revisaron. Venía de Colegiales que cuando hacíamos un gol, era gol porque estaba cobrado. Pero acá tenías que esperar la confirmación o lo mismo con un penal”, contó.

Afianzado en el equipo titular de Liverpool

Santiago Strasorier, futbolista de Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

El defensor posee 33 partidos, un gol y 11 amarillas con el Negro de la Cuchilla en la actual temporada entre todas las competencias.

Asimismo, Liverpool busca poder ser campeón del Torneo Clausura. Es el líder cuando restan dos fechas para el final, cuenta con dos puntos de ventaja sobre su escolta, Montevideo City Torque, y cuatro de renta con Nacional. El negriazul debe enfrentarse ante Danubio y Wanderers en el cierre del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Con respecto a este nuevo título que podría alcanzar Liverpool, Strasorier dejó en claro que “el grupo lo está manejando bien” en la recta final de la campaña.

“Se ve en los partidos que por ahí vamos 0-0 hasta los 70 minutos y recién ahí hacemos el gol. Un claro ejemplo fue contra Peñarol (por la fecha 11 del Torneo Clausura), teníamos un jugador de más y nunca perdimos la cabeza, siempre mantuvimos el orden”, narró sobre el buen triunfo ante el Mirasol por 1-0 en el Parque Viera.

Una de las claves del negriazul puntero del Torneo Clausura ha sido su solidez: solo le convirtieron ocho goles. “Te da confianza porque sabés que primero para ganar tenés que defender bien porque después los goles van a llegar”, puntualizó.

Lo fuerte que está el equipo

Liverpool comenzó la temporada con Camilo Speranza, tras malos resultados dejó el puesto y su sucesor fue Jorge Fosatti. El Flaco lleva dirigidos 26 encuentros al Negro de la Cuchilla con 15 victorias, seis empates y cinco derrotas.

Strasorier marcó cuál es la gran virtud del experimentado director técnico: “Cómo maneja el grupo, la confianza que le da el jugador. No te da vuelta, te va de frente y eso creo que es lo mejor que tiene. También los ayudantes y todo el cuerpo técnico hacen llevador el día a día”.

Jorge Fossati, DT de Liverpool. Foto: Ignacio Sánchez.

Mencionó a tres futbolistas que lo sorprendieron en Liverpool: “Fede Martínez, era extremo y hoy es un jugador completamente distinto, muy completo. No es tan grandote, pero tiene mucha fuerza, aguanta todas las pelotas y siempre te da algo distinto. Otro es Nico Garayalde, siento que él tiene un mapa en la cabeza, sabe dónde están todos. Y Thiaguito Brizuela porque siendo tan joven no le pesó nunca entrar en el equipo”.

A la hora de marcar, el cordobés señaló dos jugadores que fueron muy duros de enfrentar en el fútbol uruguayo. “Maxi Gómez es uno porque si le das un metro, te genera mucho peligro. Y después también estaba Matías Espíndola, que estaba en Deportivo Maldonado. Jugaba muy bien también. Por ahí no lo marcaba tanto, pero sí, dos o tres veces salía a un duelo con él y era muy habilidoso”.

No obstante, reiteró lo complejo que fue marcar al centrodelantero de Nacional: “Fue Maxi el rival al que tuve que estar más atento porque encima lo buscaban mucho. Nacional depende mucho de él en el juego porque les aguanta todo, baja todas las pelotas y por todo eso fue muy complicado”.

Maxi Gómez celebrando su gol número 30 con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Ahora Strasorier, al igual que todo Liverpool, piensa en su próximo desafío que es medirse ante Danubio para soñar con dar otro nuevo salto en su carrera: poder sumar su primer título en una máxima categoría.

Strasorier está tranquilo porque este Liverpool tiene, según él, una característica que no es sencilla de alcanzar. “Se ve un grupo humano fuerte adentro de la cancha, no es muy fácil de conseguir y creo que esa es una de las virtudes más grandes que tenemos como grupo”, concluyó el defensor argentino.