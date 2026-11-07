El importante ingreso que espera Peñarol en 2027 y cuánto le debe al BROU y a Damiani por el estadio

En el marco de las elecciones en Peñarol que se aproximan, uno de los temas más relevantes tanto para los socios como para los candidatos que se postulan para administrar el club es, por supuesto, el económico. Será clave para la gestión que asuma en diciembre saber con cuánto dinero cuenta en caja y qué compromisos financieros tiene el club a corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, un tema transversal es la deuda que el club mantiene con el Banco República (BROU) por la construcción del Estadio Campeón del Siglo, iniciada antes de 2016, año de su inauguración. A eso se suma la deuda con el expresidente Juan Pedro Damiani, quien, según ha manifestado públicamente en los últimos días, puso "dinero de su bolsillo" para la compra de los terrenos.

Tanto el fideicomiso con el BROU como el préstamo otorgado por el nuevamente candidato a presidente generan intereses, por lo que el monto de las deudas puede aumentar con el paso del tiempo. Por eso, amortizarlas lo antes posible es un aspecto importante para reducir el capital adeudado y, en consecuencia, el monto total de los compromisos financieros del club.

Según explicó a Ovación el contador Gustavo Guerra, mano derecha de Evaristo González y hoy (ante la sorpresiva baja de Carlos Lazzarino, tres días después de la alianza estratégica) candidato a vicepresidente del club por la lista de Espacio Siglo XXI, la deuda de Peñarol con el BROU al 3 de noviembre de asciende exactamente a U$S 11.537.074 (más de 11 millones y medio de dólares).

Sin embargo, ese no sería el monto total que el club terminaría pagando, debido a la tasa de interés que cobra el banco. De mantenerse las condiciones actuales de financiación y el ritmo de amortización vigente, para junio de 2030 el monto ascendería a U$S 15.913.205, casi 16 millones de dólares.

No obstante, esa cifra puede reducirse con los pagos que realiza el club. Por ejemplo, al 31 de octubre de 2025 se amortizaron U$S 3.000.000 de capital, además de otros U$S 3.000.000 correspondientes a intereses. En tanto, al 31 de octubre de 2026 se amortizaron U$S 1.591.000 de capital y otros U$S 1.032.000 de intereses.

Hinchas de Peñarol en los palcos de la Tribuna Henderson del Estadio Campeón del Siglo. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País

Pero hay una buena noticia: en 2027 vencerán los contratos de la enorme mayoría de los palcos del Campeón del Siglo, que fueron otorgados por un plazo de 10 años y tuvieron una prórroga de un año debido a la interrupción que generó la pandemia de covid en 2020. Esto abre la posibilidad de renovar esos contratos y generar un importante ingreso de dinero para las arcas del club. Según coinciden las fuentes consultadas, tanto del oficialismo como de la oposición, esos recursos serán destinados principalmente a cancelar la mayor cantidad posible de la deuda con el BROU.

Las estimaciones difieren según quién las realice. Para el presidente Ignacio Ruglio, no es descabellado pensar que con esos ingresos se pueda cancelar hasta un 80% del fideicomiso. Guerra estima que podrían ingresar entre seis y siete millones de dólares, aunque considera relativo el porcentaje que finalmente podrá destinarse al BROU, ya que también habrá que tener en cuenta la coyuntura deportiva del próximo año.

Por otro lado, Damiani será “el último en cobrar”, según sus propias palabras. Su préstamo tiene una tasa de interés simple del 5% anual. El dinero que aportó el expresidente no se destinó exclusivamente a la compra de los terrenos del estadio, también a cubrir "gastos previos a su construcción y promoción", según fuentes. Los préstamos datan de 2012 y 2013.

En 2025, la deuda total con Damiani era de U$S 1.542.000. El monto inicial se puede estimar alrededor de un millón de dólares, mientras que la deuda proyectada para 2030 ascendería otros 300.000 aproximadamente.