Leo Fernández regresó de España: "Siempre tengo esas ganas de estar, pero me falta un poquito más"

Leo Fernández, futbolista de Peñarol, regresó este sábado de España tras el viaje que realizó para hacer una "puesta a punto" en la Clínica Olympia, la misma en la que se operó de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió jugando en el aurinegro el 9 de abril frente a Independiente Santa Fe de Bogotá por Copa Libertadores en El Campín.

Al ser consultado por Sport 890 y El Espectador Deportes acerca de cómo está su rodilla, respondió: "Sirvió de mucho, me vine con muy buenas sensaciones del trabajo, que fueron bastantes similares a los de acá, pero obviamente que allá tienen ligamento cruzado por día para atender mucho más que acá en un equipo de fútbol, eso ayuda el tema de la maquinaria que hay allá. Me vine muy bien, muy tranquilo y (con) esa misma tranquilidad que me transmitían acá".

Cuando le preguntaron si ya tiene el alta médica, contestó: "No, pero no iba a buscar eso, el alta no me la dan ellos, para algo está Daniel y el cuerpo médico del club, sería una falta de respeto además hacer eso".

En este sentido siguió: "Nunca dijimos eso, nunca fue algo que saliera de nosotros decir que el alta la iban a dar ellos, el alta la da el médico de Peñarol que es Daniel y yo confío en el cuerpo médico de nosotros, así que estoy tranquilo. No iba a buscar el alta, iba a hacer una puesta a punto, se le puede decir, porque es la palabra que he usado para esto. Me sirvió mucho, me hizo bien, así que me vengo contento".

Respecto de si existen posibilidades de que tenga participación en unas hipotéticas finales con el Mirasol, dijo: "En ese sentido vengo con lo mismo que me fui porque no iba a buscar algo como que me digan: 'sí, podés jugar'. Iba a hacer una puesta a punto, a aprovechar la maquinaria obviamente que porque Peñarol se puso a disposición con todo ese tema, así que para mí es mejor porque mi recuperación va a ser óptima seguramente, entonces eso es lo que buscamos en esto, que sea la recuperación buena y que llegado el momento todo esté en su lugar para pode rendir".

Ante la consulta de si se ilusiona con llegar a estar en cancha durante unas posibles finales por la Liga AUF Uruguaya, afirmó: "La verdad que sí, siempre tuve esas ganas de poder estar, ni que hablar, eso a cualquiera le pasa, pero más allá de las ganas, sabiendo el tiempo y todo lo demás, estaba viendo el tema de cuánto tiempo llevaba y eso, la verdad llevo bastante tiempo, ya siete meses, entonces es mucho tiempo, pero sí que me falta un poquito más y agarrar un par de cositas para terminar de pulir esa recuperación".