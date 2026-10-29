Leo Fernández viajó a España: "Estoy en la etapa final pero es una recuperación larga y no me voy a poner en riesgo"

Mientras atraviesa el último tramo de la recuperación de la lesión de ligamentos cruzados, Leonardo Fernández viajó este jueves a Madrid, donde el viernes tendrá una consulta médica en la Clínica Olympia, la misma en la que se operó de la lesión que sufrió jugando en Peñarol el 9 de abril frente a Independiente Santa Fe de Bogotá por Copa Libertadores en El Campín.

El atacante de 28 años que tiene contrato con el club Mirasol hasta diciembre de 2027, fue intervenido quirúrgicamente el 21 de abril en la capital de España bajo la supervisación del reconocido especialista Manuel Leyes y ahora, en la recta final de la recuperación, tanto la sanidad del club como la dirigencia, el representante y el propio futbolista, optaron por viajar a Madrid y tener una consulta con el médico para ver cómo viene ese proceso y poder establecer plazos para el regreso del jugador a las canchas.

En tal sentido, sobre el mediodía de este jueves y junto a su familia, Leo Fernández viajó rumbo a España en el vuelo UX 46 de Air Europa y arribará a Madrid en la madrugada del viernes. “Esto también es parte de esta recuperación, contento de tener esta posibilidad de que Peñarol esté a disposición y contento de hacer el viaje”, expresó el '10' en el aeropuerto a Ovación y el resto de los medios.

Y continuó: “Aprovechar la maquinaria que hay allá, que es de primer nivel, son cosas que acá no hay. Lo más importante es que me revise el doctor que me operó, por más de que venimos haciendo un buen trabajo con la sanidad de Peñarol, ya lo habíamos pactado así”.

🗣️ Leo Fernández contó cómo avanza su recuperación, en qué etapa se encuentra y cómo maneja la ansiedad y las ganas de volver a las canchas.



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Respecto a en qué etapa de encuentra de la recuperación, dijo: “Momento final, fortaleciendo la derecha, que es la que está un poco sin fuerza, pero ya es la parte final, con mucha conciencia, soy un poco ansioso y me bajan la pelota al piso porque uno quiere estar, cuando tenga que ser, va a ser”.

Fernández comentó que viajó con su representante, su esposa y sus hijos, para "aprovechar" los 12 días que estará en España, ya que "era bastante tiempo lejos de la familia”.

El atacante también se refirió a cómo maneja la ansiedad y manifestó: “Estoy bastante tranquilo, consciente de que tiene que ser en un momento en el que yo tengo confianza, sin hacer locuras. Es una recuperación larga y no me voy a poner en riesgo”.

Fernández no evitó hablar de la crisis que atraviesa el Mirasol y analizó el momento del equipo: “Lo que hablamos de los últimos partidos es que ha faltado un poquito de algo, que es lo que falta para terminar de ganar los partidos. El partido con Juventud fue un segundo tiempo del que todos queremos ver, el que va para adelante sin duda. De eso hablamos con los compañeros, tratamos de que se sientan confiados, en Peñarol están los mejores y tienen que pensar en eso", expresó quien hoy apoya desde un rol de espectador: "Siempre estar ahí, dando apoyo a los compañeros, las cosas venían muy bien antes de estos últimos dos partidos”.

Sobre el episodio entre Leonel Jaime y Javier Cabrera: “Normal, cosas que pasan, no va a ser la primera y la última, lo mismo dije cuando discutí con Javi, en el momento te podés malentender, después la trascendencia de da por el afuera y por el enojo de querer señalar a algunos. No podemos dejar entrar nada de este tipo de cosas”.

“Me da bronca que inventen cosas, he visto y me han contado cosas que se dicen y que son mentira”, añadió.

"Yo le tengo mucha confianza a mis compañeros y vamos a estar en la final”, aseguró y sobre su llegará a jugar esa instancia dijo que aún no hay respuesta de eso, que todo dependerá de cómo siga la recuperación. "Diego es muy coherente con estas cosas y no me apuran", cerró.