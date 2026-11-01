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El País Ovación Fútbol

Liverpool vs. Juventud en vivo: el equipo de Jorge Fossati debe ganar para recuperar la punta del Clausura

La victoria de Montevideo City Torque este domingo temprano desplazó a los negriazules al segundo lugar del torneo. El partido comienza a las 20:00 horas en el Parque Viera.

El País
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01/11/2026, 19:30
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Thiago Brizuela, de Liverpool, jugando frente a Progreso por el Torneo Clausura.
Thiago Brizuela, de Liverpool, jugando frente a Progreso por el Torneo Clausura.
Foto: Leonardo Mainé | El País

Se juega un partido clave en la pelea por el Torneo Clausura, en la noche de este domingo en el Parque Alfredo Víctor Viera entre Liverpool y Juventud de Las Piedras. El equipo de Jorge Fossati está obligado a ganar para recuperar la punta de la tabla de posiciones porque Montevideo City Torque ganó en la mañana y desplazó a los negriazules al segundo lugar.

Cabe resaltar que el equipo de la Cuchilla viene de dos victorias importantes al hilo, nada menos que sobre los dos cuadros grandes: le ganó 1-0 a Peñarol en el propio Viera y también 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central. Alejado de la disputa por la Tabla Anual (tiene 56 puntos y está nueve por debajo del líder Peñarol, con solo seis por jugar), el Clausura es la chance que le queda a Liverpool para conseguir un boleto a la definición del campeonato.

Liverpool vs. Juventud

Liverpool:

DT: Jorge Fossati.

Juventud:

DT: Sergio Blanco.

Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Mathias De Armas
Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz
Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo
VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández

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