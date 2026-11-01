Liverpool vs. Juventud en vivo: el equipo de Jorge Fossati debe ganar para recuperar la punta del Clausura

Se juega un partido clave en la pelea por el Torneo Clausura, en la noche de este domingo en el Parque Alfredo Víctor Viera entre Liverpool y Juventud de Las Piedras. El equipo de Jorge Fossati está obligado a ganar para recuperar la punta de la tabla de posiciones porque Montevideo City Torque ganó en la mañana y desplazó a los negriazules al segundo lugar.

Cabe resaltar que el equipo de la Cuchilla viene de dos victorias importantes al hilo, nada menos que sobre los dos cuadros grandes: le ganó 1-0 a Peñarol en el propio Viera y también 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central. Alejado de la disputa por la Tabla Anual (tiene 56 puntos y está nueve por debajo del líder Peñarol, con solo seis por jugar), el Clausura es la chance que le queda a Liverpool para conseguir un boleto a la definición del campeonato.

Liverpool vs. Juventud

Liverpool:

⚫️🔵 ¡EL ONCE!



Así juega Liverpool ante Juventud en el Parque Viera. pic.twitter.com/JLTAeBVIQA — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 1, 2026

DT: Jorge Fossati.

Juventud:

𝗟𝗢𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 🕸️ pic.twitter.com/b9mxFL5QdP — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) November 1, 2026

DT: Sergio Blanco.

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Mathias De Armas

Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo

VAR: Christian Ferreyra y Santiago Fernández