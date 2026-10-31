Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras el empate de Peñarol

Peñarol igualó 1-1 ante Wanderers este sábado 31 de octubre en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y alcanzó los 65 puntos en la Tabla Anual. Por el momento continúa como líder en soledad de la acumulada, pero en caso de que Deportivo Maldonado se imponga ante Albion el lunes lo alcanzará.

En lo que respecta al Clausura, Liverpool es el único líder con 27 puntos, seguido por Montevideo City Torque (25), Nacional (23), Peñarol (22) y Deportivo Maldonado (21).

En lo que respecta a la tabla del descenso, el triunfo de Central Español ante Cerro en condición de visita le permitió tomar aire y hoy está fuera de la zona roja, a diferencia de Progreso, Danubio y Cerro, que hoy está igualado con Wanderers con 82 puntos.