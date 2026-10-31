Polémica en el Saroldi: el VAR anuló un gol de Peñarol por un ajustado fuera de juego de Javier Cabrera

El enfrentamiento entre Peñarol y Wanderers en el Parque Federico Omar Saroldi, por la fecha 13 del Torneo Clausura, tuvo una nueva jugada polémica vinculada a una posición adelantada. Esta vez el perjudicado fue el Carbonero, que pasó de festejar un golazo de Abel Hernández a lamentar una conquista anulada por fuera de juego.

La acción tuvo como protagonistas a Javier Cabrera y Abel Hernández. El extremo aurinegro recibió la pelota por el sector izquierdo del ataque y envió un centro al área que encontró al delantero, quien conectó un espectacular cabezazo para mandar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, la alegría de los futbolistas de Peñarol duró poco. La jugada fue sancionada en primera instancia por el asistente y confirmada posteriormente por el VAR, que detectó una posición adelantada de Cabrera antes de que enviara el centro que terminó en el gol de Hernández.

Las imágenes de la revisión mostraron una situación extremadamente ajustada entre el atacante aurinegro y el último defensor de Wanderers. El trazado de las líneas determinó que Cabrera estaba adelantado y, por lo tanto, la conquista no subió al marcador.

La decisión generó polémica por lo fina que resultó la posición sancionada y dejó sin efecto una gran definición de Abel Hernández, que había logrado conectar de cabeza el centro de su compañero.

No fue la primera intervención del videoarbitraje durante el encuentro. Anteriormente, Wanderers había tenido un penal a favor por una infracción de Germán Pezzella sobre Facundo Labandeira, luego de un grosero error defensivo de Peñarol.

En aquella oportunidad, Leodan González había sancionado la pena máxima, pero Diego Dunajec, desde el VAR, advirtió una posición adelantada previa de Labandeira que terminó invalidando la infracción.

De esta manera, el fuera de juego volvió a ser protagonista en el Saroldi, esta vez para dejar sin efecto un golazo de Peñarol en un encuentro de enorme importancia para sus aspiraciones en la definición de la Tabla Anual.