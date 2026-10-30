Peñarol inauguró nuevo sistema de iluminación de la cancha Federico Valverde en su Ciudad Deportiva

La cancha Federico Valverde de la Ciudad Deportiva Nestor Goncalves de Peñarol tiene nuevo sistema de iluminación, instalado en las últimas horas con el objetivo de cumplir los requisitos que exige la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que quede habilitada para alojar partidos de competencias oficiales.

Ahora son dos las canchas iluminadas de la Ciudad Deportiva además de la número 4, que es de césped sintético y se utiliza hace tiempo porque cuenta con vestuarios y gradas. La cancha Valverde es de césped natural y se prevé la próxima instalación de gradas y vestuarios móviles para que quede completamente habilitada antes de que termina esta administración encabezada por Ignacio Ruglio, en las elecciones del próximo 12 de diciembre.

Esto se enmarca en un ambicioso proyecto de infraestructura que incluye la construcción de un edificio central, fundamental para el aprovechamiento y proyección a futuro de la Ciudad Deportiva, que hoy cuenta con ocho canchas y algunos vestuarios.

Ya hay una obra “proyectada y ya diseñada”, dijo en su momento a Ovación el presidente de infraestructura del club, Diego Fernández: "Más que un edificio es un gimnasio polideportivo con dimensiones para jugar al básquetbol, futsal, volley y todos los deportes anexos del club”, además de “un edificio anexado de dos plantas”.

El edificio incluiría “vestuarios, piscina fría y caliente, oficinas técnicas para profes y sanidad”, y en la planta superior oficinas ejecutivas y administrativas para acercarlas a las áreas de trabajo.

“Y después empezar un proceso de mejoramiento de canchas, sumar otra de césped sintético y pasar a tener dos. Es una inversión grande, de unos 12 millones de dólares aproximadamente, pero que resolvería un montón de problemas del día a día”, aseguró Fernández.

Sin embargo, la intención ahora es instalar los vestuarios y gradas móviles. Mientras que el proyecto general, si bien está aprobado y ya se trabaja para su financiación, quedará sujeto a la voluntad de la administración que asuma el 12 de diciembre.