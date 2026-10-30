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El País Ovación Fútbol

¿Quiénes están habilitados para votar en las elecciones de Peñarol 2026? Los requisitos que se deben cumplir

Se estima que alrededor de 27.000 personas podrán votar en las elecciones a celebrarse en diciembre. Habrá mesas de votación en todas las capitales departamentales, salvo Canelones por cercanía.

El País
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30/10/2026, 12:49
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Gente votando en las elecciones de Peñarol.
Gente votando en las elecciones de Peñarol.
Foto: Archivo El País.

Las elecciones de Peñarol 2026 se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre de 2026. En estos comicios se votará al próximo presidente de la institución.

Hasta el momento, hay seis comités registrados con candidatos y cinco sin candidato, mientras que reina la incertidumbre acerca del futuro del actual presidente Mirasol, Ignacio Ruglio, quien no ha presentado su candidatura para una segunda reelección. Los candidatos tienen hasta 15 días antes del día de la elección para postularse oficialmente.

El miembro oficialista de la Comisión Electoral, Nicolás Scarela, le indicó a Ovación que se espera que el electorado se asemeje al de las elecciones 2023. En esa votación en Peñarol, sufragaron 13.043 socios de los casi 25.000 habilitados. Scarela afirmó que se estima que habrá unos 27.000 electores habilitados en esta ocasión.

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Requisitos para votar en las elecciones de Peñarol

El principal requisito para votar en las elecciones de Peñarol es ser socio activo o vitalicio. Para sufragar, esas personas deberán tener la cuota al día.

No obstante, los socios que tengan una deuda, pueden ir el mismo día de la elección, abonar el monto adeudado y poder votar, siempre y cuando la deuda no supere los 14 meses al día de la elección.

En las próximas semanas se habilitará una opción en su sitio web para que cada socio pueda chequear si puede votar o no.

Elecciones en el Palacio Peñarol.
Jornada electoral en el Palacio Peñarol.
Foto: Gianni Schiaffarino.

¿Dónde se vota en las elecciones de Peñarol?

El club tendrá metas de votación tanto en el Palacio Peñarol como en todas las capitales departamentales del país, salvo Canelones, debido a su cercanía con Montevideo.

Los socios de Peñarol pueden votar en cualquier sede, pero si no coincide con su lugar de residencia actual (cosa que se puede modificar por la web de autogestión de socios) el voto es observado.

Comités registrados con candidatos para las elecciones de Peñarol

Lista 21Evaristo González
Comité: Espacio Siglo XXI
Lema: Primero Peñarol
Sublema: Somos más grandes juntos

Lista 14 - Edgardo Lasalvia
Comité: Los Ojos del Socio
Lema: Hasta que todo sea como lo soñamos

Lista 6Santiago Sánchez
Comité: Origen Peñarolense
Lema: Volver a Creer

Lista 135Carlos Lazzarino
Comité: Espacio Aurinegro 135
Lema: La grandeza se define con gestión

Lista 1414Freddy García
Comité: Por amor a Peñarol
Lema: Revisionismo económico

Lista 66Pablo Schiavi
Comité: Movimiento Libertadores 1966
Lema: Peñarol de América y del Mundo
Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora

La hinchada de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo
Hinchada de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal

Comités registrados sin candidatos confirmados

Lista 8
Comité: Peñarolenses Unidos
Lema: Fútbol y Gloria

Lista 9
Comité: Siempre Peñarol
Lema: Siempre Peñarol
Sublema: Peñarol en todas las canchas

Lista 3
Comité: Trabajo y Unidad Peñarolense
Lema: Todo por Peñarol
Sublema: Compromiso y Gestión

Lista 53
Comité: Viví Peñarol
Lema: Viví Peñarol
Sublema: La generación del trabajo

Lista 82
Comité: Vamos Peñarol
Lema: El Peñarol del Futuro
Sublema: Vamos Peñarol

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