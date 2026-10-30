¿Quiénes están habilitados para votar en las elecciones de Peñarol 2026? Los requisitos que se deben cumplir

Las elecciones de Peñarol 2026 se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre de 2026. En estos comicios se votará al próximo presidente de la institución.

Hasta el momento, hay seis comités registrados con candidatos y cinco sin candidato, mientras que reina la incertidumbre acerca del futuro del actual presidente Mirasol, Ignacio Ruglio, quien no ha presentado su candidatura para una segunda reelección. Los candidatos tienen hasta 15 días antes del día de la elección para postularse oficialmente.

El miembro oficialista de la Comisión Electoral, Nicolás Scarela, le indicó a Ovación que se espera que el electorado se asemeje al de las elecciones 2023. En esa votación en Peñarol, sufragaron 13.043 socios de los casi 25.000 habilitados. Scarela afirmó que se estima que habrá unos 27.000 electores habilitados en esta ocasión.

Requisitos para votar en las elecciones de Peñarol

El principal requisito para votar en las elecciones de Peñarol es ser socio activo o vitalicio. Para sufragar, esas personas deberán tener la cuota al día.

No obstante, los socios que tengan una deuda, pueden ir el mismo día de la elección, abonar el monto adeudado y poder votar, siempre y cuando la deuda no supere los 14 meses al día de la elección.

En las próximas semanas se habilitará una opción en su sitio web para que cada socio pueda chequear si puede votar o no.

Jornada electoral en el Palacio Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino.

¿Dónde se vota en las elecciones de Peñarol?

El club tendrá metas de votación tanto en el Palacio Peñarol como en todas las capitales departamentales del país, salvo Canelones, debido a su cercanía con Montevideo.

Los socios de Peñarol pueden votar en cualquier sede, pero si no coincide con su lugar de residencia actual (cosa que se puede modificar por la web de autogestión de socios) el voto es observado.

Comités registrados con candidatos para las elecciones de Peñarol

Lista 21 – Evaristo González

Comité: Espacio Siglo XXI

Lema: Primero Peñarol

Sublema: Somos más grandes juntos

Lista 14 - Edgardo Lasalvia

Comité: Los Ojos del Socio

Lema: Hasta que todo sea como lo soñamos

Lista 6 – Santiago Sánchez

Comité: Origen Peñarolense

Lema: Volver a Creer

Lista 135 – Carlos Lazzarino

Comité: Espacio Aurinegro 135

Lema: La grandeza se define con gestión

Lista 1414 – Freddy García

Comité: Por amor a Peñarol

Lema: Revisionismo económico

Lista 66 – Pablo Schiavi

Comité: Movimiento Libertadores 1966

Lema: Peñarol de América y del Mundo

Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora

Hinchada de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal

Comités registrados sin candidatos confirmados

Lista 8

Comité: Peñarolenses Unidos

Lema: Fútbol y Gloria

Lista 9

Comité: Siempre Peñarol

Lema: Siempre Peñarol

Sublema: Peñarol en todas las canchas

Lista 3

Comité: Trabajo y Unidad Peñarolense

Lema: Todo por Peñarol

Sublema: Compromiso y Gestión

Lista 53

Comité: Viví Peñarol

Lema: Viví Peñarol

Sublema: La generación del trabajo

Lista 82

Comité: Vamos Peñarol

Lema: El Peñarol del Futuro

Sublema: Vamos Peñarol