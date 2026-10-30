Chino Lasalvia en su presentación como candidato: “Acá no hay elitistas, egos y puestos; Peñarol es familia”

Este jueves por la noche Edgardo “Chino” Lasalvia llevó a cabo su presentación oficial como candidato en las elecciones presidenciales de Peñarol, que serán el próximo sábado 12 de diciembre, por la lista 14. “La agrupación tiene como objetivo devolver a Peñarol a donde nunca tuvo que haber salido: los primeros puestos a nivel de América y del mundo”, le dijo a Ovación.

Sobre su presentación, Lasalvia indicó: “Lo primero que espero es esto. Ver a la gente feliz. A Peñarol feliz. Peñarol es familia, todos unidos, Peñarol es uno solo. Acá no hay elitistas, no hay egos personales, no hay puestos uno, dos, tres o cinco. Acá en esta agrupación que se está formando es para hacer las cosas por el socio”.

Con respecto a los trabajos que va a ser si le toca formar parte del próximo Consejo Directivo aurinegro, señaló: “Trabajar para el socio y para el hincha común también. No todos tenemos la posibilidad de pagar una cuota, y el socio que no paga la cuota también se merece el respeto, siempre y cuando vengan con ideas claras y con respeto. Mirar para adentro, sumándonos, y que Peñarol vuelva a ser el gigante que todos queremos”.

A su vez, el Chino detalló que se ve formando parte del próximo Consejo Directivo y fue por más: “Y si el socio no me da esa oportunidad, voy a seguir trabajando para estar y sumarle al club desde donde me toque estar”.

Edgardo Lasalvia y su confesión: “Doy por terminada mi tarea como agente para dedicarme 100% a Peñarol”

Edgardo Lasalvia lanzó una confesión con respecto a su participación en las elecciones de Peñarol y es que dejará su labor como representante de futbolistas para poder dedicarse de lleno a la institución Mirasol. “Hoy doy por terminada mi tarea como agente para dedicarme 100% al club de mis amores, al club de nuestros amores”, señaló.

El Chino, como se lo conoce en el mundo del fútbol, utilizó sus redes sociales para hacer ese anuncio. “Carboneros y carboneras. Hoy Peñarol atraviesa un momento institucional muy complejo. Todos los que amamos este club sentimos lo mismo. Necesitamos un cambio de rumbo urgente”, sostuvo. Además, añadió: “Tengo la experiencia, las ganas y un equipo más que preparado para realizar este cambio”.

Entre sus planes mencionó que quiere un “Peñarol que vuelva a formar a los mejores jugadores del país, con tribunas llenas y en paz, para que la familia pueda disfrutar y ser parte de la fiesta”.

“Recuperando el protagonismo tanto en AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) como en Conmebol, siendo un club ordenado y con cuentas claras, pero sobre todo, abierto a todos. Un Peñarol que se mire con los ojos del socio”, puntualizó.

Con todos esos puntos, destacó lo siguiente: “Por eso me presento con la lista 14, para que Peñarol vuelva a ser ese gigante que supimos conocer. Te invito a acompañarnos. Vamos a trabajar hasta que todo sea como lo soñamos. Lista 14, ¡vamos Peñarol!”.