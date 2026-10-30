Pablo Schiavi presentó los seis objetivos para que Peñarol vuelva a ser campeón de la Copa Libertadores

Pablo Schiavi, candidato a la presidencia de Peñarol por el Movimiento Libertadores encabezando la Lista 66, presentó este jueves seis objetivos que planea para su gestión de cara a las elecciones en Peñarol que se llevarán a cabo el próximo sábado 12 de diciembre.

En un nuevo encuentro con socios que se llevó a cabo esta noche en Malvín, el candidato dio detalles de los seis objetivos que tiene en su proyecto para que el club Mirasol vuelva a ser campeón de la Copa Libertadores, algo que consiguió por última vez en 1987.

El primer punto habla de una “obsesión con la Copa Libertadores”: “Hacer de la conquista de la sexta estrella el objetivo central, único y no negociable de toda la gestión deportiva. Planificación, inversión y exigencia constante en todas las áreas del club para volver a competir de verdad en la Libertadores. Toda la estructura del Club en función de la Copa, con un equipo de ‘galácticos’ para ganar la sexta. No más premios por torneos locales”, explicó.

Luego, Schiavi menciona como segundo punto el “fortalecimiento institucional y político” remarcando la necesidad del regreso a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a la Conmebol: “Nueva gobernanza con retorno a la AUF con el mejor equipo político y técnico. Auditoría integral de las finanzas y la gestión del club desde el primer día. Informes públicos, rendición de cuentas permanente a los socios y cero opacidad en el manejo de recursos. Fortalecer la estructura del Consejo Directivo, un Consejero, un Ministro en Áreas Estratégicas (Futbol, Otros Deportes, Sanidad, Formativas, Marketing, Comunicación) y fortalecer la Asamblea Representativa. Rol activo de la mujer en cargos de dirección. Director y Gerente Deportivo de primer nivel internacional. Revisión de Estatutos”.

Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol en 2026. Foto: DARWIN BORRELLI

El tercer punto que presentó el líder de Movimiento Libertadores habla de la “sanidad integral y recuperación de las formativas” para “volver a encender la fábrica Peñarol”. “Revisión integral de la sanidad del club. Volver a formar futbolistas de élite. Fortalecer las formativas con infraestructura, metodología y recursos para que la cantera vuelva a ser la base del primer equipo y una fuente de valor para el club”, contó el candidato ante el grupo de socios que lo acompañó este jueves en Malvín.

Los socios también forman parte del plan estratégico de Pablo Schiavi. El candidato apunta a “mejorar la experiencia para el socio” y también a una “campaña masiva para que el 15% de los hinchas sean socios”.

Schiavi también tiene como quinto punto el “posicionamiento mundial comercial de la Marca Peñarol”. “Hacer brillar a Peñarol y aumentar en un 30% los ingresos operativos anuales”. “Buscar acuerdos con marcas globales de primer nivel (Nike, Adidas u otras equivalentes) en lugar de proveedores de menor proyección. Reducir la cantidad de sponsors en la camiseta y aumentar el valor de los contratos. Posicionar a Peñarol como una marca internacional con presencia y prestigio fuera de Uruguay. Naming del Campeón del Siglo. Tours al Campeón del Siglo y explotación turística. Comunicación Corporativa Profesional”, son algunos de los proyectos que tiene en mente.

Por último, el sexto punto habla de “legado y futuro” con el “Programa familia segura”: “El futuro de Peñarol también pasa por volver a cuidar a su gente. Por crear una auténtica casa segura para la familia de Peñarol.Un lugar pensado para convivir, disfrutar y sentir el club como nunca antes. La mayor transformación por y para el socio en la historia de Peñarol. Profesionalización de todas las disciplinas y deportes del club. Un proyecto pensado para volver a acercar el club a sus socios, y a todos los que forman el mundo Peñarol”.