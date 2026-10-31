Damiani oficializó a Jorge Barrera en su equipo de cara a las elecciones de Peñarol: "El cambio va en serio"

Juan Pedro Damiani continúa moviendo sus fichas de cara a las elecciones de Peñarol, que se celebrarán el próximo 12 de diciembre. El expresidente aurinegro, que buscará regresar a la conducción de la institución, anunció este sábado la incorporación de Jorge Barrera a su equipo de trabajo, en una alianza que reúne a dos exmandatarios del club.

A través de las redes sociales de la fórmula que buscará estar al frente del Carbonero, se compartió una publicación en la que aparece Damiani junto a Alejandro Ruibal, su compañero de fórmula, y Jorge Barrera, quien presidió Peñarol entre 2017 y 2020.

“¡Una gran alegría sumar a Jorge Barrera a nuestro equipo!”, comenzó expresando el candidato opositor, que aprovechó el anuncio para lanzar un cuestionamiento a la actual conducción encabezada por Ignacio Ruglio.

“Peñarol tiene que recuperar su lugar en la CONMEBOL y en el fútbol internacional. Los caprichos, los gritos y las peleas nos dejaron afuera. Y el club paga las consecuencias”, manifestó Damiani, dejando en evidencia uno de los aspectos que pretende modificar en caso de regresar a la presidencia.

En ese sentido, destacó las condiciones del exmandatario para desempeñar un papel importante en el relacionamiento institucional del Carbonero: “Jorge tiene la experiencia y la preparación para defender a Peñarol como corresponde”.

“El cambio va en serio”, concluyó Damiani, acompañando sus palabras con una imagen de los tres dirigentes y la frase “Bienvenido Barrera al equipo”.

Una incorporación que se venía gestando

La llegada de Barrera al equipo de Damiani no resulta sorpresiva, ya que ambos expresidentes mantenían conversaciones desde hace varios meses con la intención de conformar un bloque opositor de cara a las elecciones.

En agosto, Barrera había comunicado su decisión de no presentarse como candidato a presidente, aunque Damiani insistió públicamente en su intención de contar con él dentro de su proyecto.

Posteriormente, cuando oficializó su candidatura en setiembre, Damiani adelantó el rol que imaginaba para su colega: “Él es mi canciller. Lo quiero para integrar el ejecutivo de la AUF”.

Juan Pedro Damiani con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

La incorporación anunciada este sábado confirma esa alianza y refuerza la apuesta de Damiani por mejorar el posicionamiento institucional de Peñarol, tanto en la Asociación Uruguaya de Fútbol como en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Barrera se suma así a un equipo que tiene a Alejandro Ruibal como candidato a vicepresidente y que trabaja en diferentes proyectos para la institución, entre ellos las mejoras en la infraestructura y los accesos al Estadio Campeón del Siglo.

De esta manera, Damiani continúa consolidando su estructura de cara a una elección en la que buscará regresar a la presidencia del club y poner fin a la gestión de Ignacio Ruglio.