Juan Pedro Damiani presentó su equipo para las elecciones de Peñarol: "Barrera será el canciller"

Se acercan las elecciones en Peñarol y Juan Pedro Damiani compartió con Ovación un comunicado en el que presenta su equipo de trabajo de cara a la recta final de la campaña electoral hasta el 12 de diciembre, fecha designada para los comicios.

Lo denomina como su "núcleo de conducción" y repasa uno por uno un equipo que "reúne dirigentes con responsabilidades específicas en materia económica, estrategia electoral, movilización de votantes y desarrollo de infraestructura".

El nombre con mayor peso político que aparece en el comunicado es el de Jorge Barrera, expresidente de Peñarol entre 2017 y 2020 que, pese a que las encuestas de intención de voto lo posicionaban con gran favorito para ganar, en esta oportunidad eligió declinar y no presentarse a las elecciones cuando Juan Pedro oficializó su candidatura.

Barrera se encargaría de manejar el posicionamiento institucional de Peñarol en su relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a nivel internacional con la Conmebol. "´Liderará esa estrategia", según lo que señalaron del equipo de Damiani a Ovación.

Barrera será el "canciller", en palabras de Damiani.

Jorge Barrera en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

El comunicado luego menciona a Walter Pereira y Nelson Mendiburu, quienes se encargarñan del "análisis de la información económica y financiera disponible del club, con el objetivo de establecer un diagnóstico de su situación real". Además, señalan que los dos también serán "los responsables de administrar las finanzas de Peñarol en caso de que Damiani acceda a la presidencia".

Por otra parte aparece el nombre de Alejandro Ruibal, compañero de fórmula y candidato a vicepresidente de Peñarol junto a Juan Pedro, quien liderará el proyecto denominado Experiencia Campeón del Siglo. "En el que viene trabajando junto a un equipo de ingenieros y arquitectos. La iniciativa, que será presentada en los próximos días, contempla una nueva etapa de desarrollo del estadio", señalaron.

También señalan que Rodolfo Catino, actual dirigente del club y uno de los principales exponentes de la oposición a Ignacio Ruglio, "se incorporó a la mesa chica para aportar su experiencia en ingeniería electoral, especialmente en la organización territorial y movilización de votantes, un aspecto central en la operativa de cualquier elección". Catnio registró en las últimas horas su comité "Todo por Peñarol" con la lista 3.

"La conformación de esta mesa chica también anticipa la distribución de responsabilidades que Damiani proyecta para una eventual nueva administración de Peñarol", concluye el comunicado.

