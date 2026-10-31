Un grosero error defensivo de Germán Pezzella terminó en penal para Wanderers, pero el VAR salvó a Peñarol

Peñarol y Wanderers se enfrentan en el Parque Federico Omar Saroldi por el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, en un encuentro que tuvo una intervención determinante del VAR luego de que el árbitro Leodan González sancionara un penal a favor del conjunto bohemio.

La polémica jugada se originó a partir de un grosero error en la defensa del Carbonero, que dejó a Facundo Labandeira en una situación favorable para generar peligro sobre el arco aurinegro. Germán Pezzella intentó corregir la equivocación de su equipo, pero terminó cometiéndole una infracción al atacante de Wanderers dentro del área.

El árbitro Leodan González no dudó y sancionó penal para el equipo bohemio, que tenía una oportunidad inmejorable para convertir desde los 12 pasos.

Sin embargo, cuando Wanderers se preparaba para ejecutar la pena máxima, llegó la intervención del VAR. Diego Dunajec, encargado de la herramienta tecnológica, advirtió que Labandeira se encontraba en posición adelantada en el inicio de la acción.

De esta manera, la infracción de Pezzella quedó invalidada por el fuera de juego previo del futbolista de Wanderers y González anuló el penal que había sancionado inicialmente.

La decisión significó un alivio para Peñarol, que estuvo a punto de pagar muy caro una desatención defensiva, mientras que Wanderers pasó de tener una oportunidad clara desde el punto penal a quedarse sin la posibilidad de ejecutar el remate.

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura encuentra a los dos equipos en situaciones comprometidas, aunque con objetivos diferentes. Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, llegó al Saroldi con cuatro partidos consecutivos sin ganar y más de 270 minutos sin convertir goles. Además, lidera la Tabla Anual con 64 puntos, apenas dos por encima de Deportivo Maldonado, por lo que necesita una victoria para sostener su ventaja en la recta final del campeonato.

Peñarol vs. Wanderers en el Parque Saroldi Foto: Ignacio Sánchez

Por su parte, Wanderers, conducido por Mathías Corujo, acumula tres derrotas consecutivas y está inmerso en la lucha por evitar el descenso. El Bohemio necesita sumar para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla de promedios.

El partido también tiene la particularidad de que Peñarol ejerce la localía en el Parque Saroldi, donde cumple el cuarto y último encuentro de suspensión de su Estadio Campeón del Siglo, sanción impuesta por los incidentes ocurridos en el último clásico.

La incidencia del penal anulado está redactada a partir de tu información; el contexto del encuentro y las designaciones arbitrales fueron contrastados con la cobertura de Ovación.