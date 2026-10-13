Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Vaticano anunció que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno durante la operación

"El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios", señaló el Vaticano.

El País
El País
13/10/2026, 17:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El Papa León XIV toca la Virgen y el Niño de plata (Vierge à l'Enfant) de Notre-Dame de París
El Papa León XIV toca la Virgen y el Niño de plata (Vierge à l'Enfant) de Notre-Dame de París
Foto: AFP

El Vaticano comunicó que durante la operación a la que se sometió el papa León XIV este martes se le extirpó un tumor maligno.

“El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, dice el comunicado emitido por el Vaticano.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, agrega.

Noticia en desarrollo...

Por Elisabetta Piqué de La Nación/GDA

El papa León XIV fue operado con éxito: le removieron un nódulo del pulmón y sigue internado

¿Encontraste un error?

Reportar
Te puede interesar