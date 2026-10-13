Vaticano anunció que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno durante la operación

El Vaticano comunicó que durante la operación a la que se sometió el papa León XIV este martes se le extirpó un tumor maligno.

“El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, dice el comunicado emitido por el Vaticano.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, agrega.

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Por Elisabetta Piqué de La Nación/GDA