Aumentan las presiones mundiales para que se llegue a una “tregua energética” impulsada por Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer domingo que Kiev y Moscú acordaron un “cese el fuego energético”, en medio de crecientes tensiones del mandatario con su par ucraniano, Volodomir Zelenski, por un pacto entre Rusia y Estados Unidos sobre el diésel. Sin embargo, Zelenski se mostró sorprendido con el anuncio y dijo que estaba de acuerdo con éste si también Rusia dejaba de atacar. Horas más tarde, informó que fuerzas rusas habían lanzado drones contra Ucrania, luego del supuesto “acuerdo”.

No obstante, en ese marco de confusión, líderes europeos se mostraron a favor de la iniciativa de Trump y hablaron con Zelenski para apoyarlo a tomar la decisión del “cese el fuego energético” si Rusia también acepta, dado que perjudica a todos los países del mundo, en especial en este momento a la Unión Europa.

Esta presión podría dar un giro a la situación en la guerra, dado que Europa aparece apoyando la posición de Estados Unidos en esta materia.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump ayer en su plataforma Truth Social. Rusia no reaccionó de inmediato al anuncio y, tal como ya se mencionó, Zelenski se mostró sorprendido, pero dispuesto a dar su visto bueno.

“El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró Zelenski al medio digital Axios. Pero si Trump la negoció con el presidente ruso Vladimir Putin “estamos preparados y la aceptaremos”, agregó.

“Ucrania respalda el alto el fuego, y es importante que Rusia lo respalde también. Esperamos los detalles de la parte estadounidense”, publicó luego Zelenski en su cuenta de Facebook. El presidente ucraniano también dijo que “toda medida de desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas”.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica de represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump, que considera que agravan la escasez mundial de combustible. Su arremetida contra Zelenski durante el fin de semana se produce tras anunciar el pasado viernes un inesperado acuerdo entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesan sobre Rusia, lo que generó tensiones. Además, ayer políticos estadounidenses cuestionaron la legitimidad de dicho acuerdo.

Aun así, tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, ese pacto es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, en las que el partido Republicano de Trump arriesga perder el control del Congreso. También es un alivio para Europa, lo que ha abierto una nueva fase de debates de pros y contras.

“Más le vale detenerse”, dijo Trump el sábado dirigiéndose a Zelenski, y llegó incluso a “sugerir” a los ucranianos que elijan “a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo” de paz con Moscú. Esto generó reacciones en Ucrania, empezando por el presidente Zelenski quien recordó que le corresponde a los propios ucranianos elegir a su dirigente.

"Con todo respeto" Respuesta a la arremetida “Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, respondió Zelenski a Trump en una entrevista ayer en el canal ABC. La nueva arremetida de Trump contra Zelenski, instando a los ucranianos a cambiar de presidente, recuerda el explosivo encuentro entre ambos en la Casa Blanca en febrero de 2025. Trump reclamó luego, como lo hace Moscú, elecciones en Ucrania, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial. Zelenski ha dicho en varias ocasiones que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú. “Díganle a Putin que nos conceda dos meses de alto el fuego total y organizaremos elecciones”, declaró ayer.

Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, conversó ayer con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien mostró su apoyo ante el llamamiento a un alto el fuego energético, al tiempo que sostuvo que la guerra en Ucrania ha entrado en una fase “más sombría”.

“Buena conversación con Zelenski hoy. Apoyé plenamente el llamamiento del presidente Zelenski a un alto el fuego que protegería los suministros globales de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia”, dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que la guerra “ha entrado en una nueva fase, más sombría”, ya que Rusia “está estancada en el campo de batalla y ataca a civiles lejos de las líneas del frente”.

Zelenski acudirá en persona los próximos 15 y 16 de octubre a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas, donde se discutirán “las necesidades de financiación para el año que viene y cómo movilizar un nuevo apoyo global”.

Von der Leyen añadió que esta semana la UE proporcionará más financiación para drones y misiles y así “fortalecer las defensas de Ucrania y proteger sus cielos”.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó ayer que su país respalda un “alto el fuego energético” sostenido entre Rusia y Ucrania, tras el anuncio del presidente Trump en este sentido.

“Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas durante el fin de semana. (...) El Reino Unido respalda firmemente el llamamiento del presidente Trump de hoy (domingo) a favor de un alto el fuego energético sostenido”, declaró en X.

Es “el mejor camino para restablecer el suministro de energía y combustible a los mercados mundiales”, agregó Burnham.

Con información de EFE y AFP