Encontraron varios niños entre los 26 muertos por los intensos bombardeos rusos en Ucrania

Al menos 26 personas murieron el miércoles en ataques rusos en distintos puntos de Ucrania, entre ellas cinco niños que dormían cuando un misil impactó contra un bloque de viviendas en el norte del país.

Los servicios de emergencia removieron los escombros de un edificio de cinco pisos en Priluki, en la región de Cherníhiv, en una búsqueda desesperada de sobrevivientes.

Según el Ministerio del Interior ucraniano, el balance del ataque, ocurrido a las 06:30 horas, se elevó a 19 muertos, entre ellos cinco niños, tras el hallazgo del cadáver de otro niño entre los escombros. Más de 50 personas resultaron heridas y 15 fueron rescatadas de entre las ruinas, según los servicios de emergencia.

"Estábamos en casa, durmiendo", dijo Olena Sayun, una masajista de 40 años. "Las ventanas estallaron. Gracias a Dios, cubrimos al niño con nuestros cuerpos. Mi marido sufrió algunos cortes en la espalda y yo también", explicó.

"El uso continuado de misiles contra Ucrania, contra nuestra población, nuestros niños, es una elección de terror absolutamente deliberada", afirmó el presidente Volodimir Zelenski. También indicó que tres de los niños fallecidos tenían 12 meses y otro, 8 años.

Rescatistas trabajan frente a un edificio residencial de cinco pisos dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev, el 7 de octubre de 2026. VLADYSLAV MUSIIENKO/AFP fotos

Varios misiles impactaron contra torres residenciales en Dnipró y Kremenchuk, en el centro del país. En esta última ciudad murieron dos personas, y otras dos fallecieron en Oleksandria, agregó el presidente.

En Kiev, dos personas murieron en el distrito de Darnitski, en el sureste de la ciudad, según las autoridades.

Por la noche, una mujer murió por la caída de restos de un dron derribado, que también dejó cuatro heridos, según los servicios de emergencia.

"Todo Kiev vive con miedo", contó Irina Ribalchenko, una empleada bancaria de 41 años que se refugió en el metro durante la alerta.

Problemas para interceptar drones y misiles

Kiev ha sido objeto de ataques cada vez más intensos a medida que se acerca el invierno, con bombardeos rusos dirigidos contra la infraestructura energética, ferroviaria y vial, incluidos los puentes sobre el río Dniéper que divide la ciudad.

Rusia lanzó al menos 50 misiles y 130 drones contra varias regiones, entre ellas Dnipropetrovsk, Kiev, Járkov y Poltava, indicó la fuerza aérea. Zelenski aseguró que algunos fueron derribados, pero que los misiles balísticos son "el mayor desafío", por lo que Ucrania necesita nuevas defensas aéreas para resguardarse.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván. Foto: AFP

El martes, los cortes de luz programados sumieron algunas zonas de Kiev en la oscuridad para aliviar la presión sobre la red eléctrica. En la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, fue impactada una "infraestructura de transporte", según el jefe de la administración militar local, Mijaílo Semikin, sin dar más detalles.

Según testimonios que las autoridades aún no han confirmado, un gran puente de Zaporiyia sobre el río Dniéper, inaugurado semanas antes de la invasión rusa en febrero de 2022, resultó afectado. El martes, otro paso elevado de esa ciudad ya había sido blanco de un ataque, según Semikin.

Ucrania se enfrenta a dificultades para derribar los drones modernos de alta velocidad, así como los misiles balísticos rusos, que son más difíciles de interceptar.

AFP