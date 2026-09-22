Unión Europea analiza retirar sanciones a oligarcas rusos y Ucrania cuestiona la medida: es "inaceptable"

Los países de la Unión Europea no lograron llegar a un acuerdo ayer para levantar las sanciones contra los empresarios rusos Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman, tras una difícil negociación para renovar el conjunto de restricciones contra Moscú, informaron diplomáticos. Las negociaciones continuarán en Bruselas hoy martes.

Más temprano, varios diplomáticos dijeron que los estados miembro habían llegado a un acuerdo provisional para excluir a los dos empresarios de la lista negra de la UE. Ese acuerdo hacía parte de un compromiso para prolongar por otros tres años las sanciones contra casi 3.000 personas y entidades rusas que impuso el bloque de los 27 por la guerra en Ucrania.

Pero el acuerdo no logró su aprobación final. Un diplomático aseguró a la AFP que Letonia había presentado una objeción a última hora. Los 27 países del bloque se apresuraban a alcanzar un acuerdo sobre la prolongación del régimen de sanciones antes de que venza el plazo el martes, después de que Francia y Eslovaquia presionaran para retirar de la lista negra al multimillonario ruso-uzbeko Usmanov.

Luxemburgo aprovechó entonces la demanda de París para insistir en que, si se levantaban las sanciones contra Usmanov, también debían levantarse las impuestas a Fridman. Altos funcionarios franceses invocaron razones de “seguridad nacional” para justificar su solicitud sobre Usmanov, pero se negaron públicamente a dar detalles.

El diario Financial Times informó que la petición podría estar vinculada a un posible acuerdo para la liberación de prisioneros que involucra a ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán.

Luxemburgo presiona para retirar a Fridman de la lista. El empresario demanda al país por 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares) por las sanciones de la UE.

Una bandera de la Unión Europea ondea frente a la sede del bloque comercial en Bruselas. Foto: AFP

Países de la UE partidarios de mantener una línea dura, entre estos Polonia y los bálticos, se opusieron firmemente al alivio de las sanciones, argumentando que la presión sobre Rusia debería aumentar. A cambio de dar luz verde a la medida, se había acordado mantener las sanciones durante los próximos tres años, en lugar de las prórrogas anteriores de seis meses.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, afirmó que la “retirada de la lista es inaceptable y envía una señal equivocada a Moscú”. La lista negra incluye al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov. AFP